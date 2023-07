Ricardo Monreal recordó su amistad con Porfirio Muñoz Ledo

Ricardo Monreal mandó un emotivo mensaje a Porfirio Muñoz Ledo (Fotos: Cuartoscuro / Cortesía del Senado de la República)

El aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo de Monreal Ávila, mandó un emotivo mensaje a la memoria del histórico dirigente político, Porfirio Muñoz Ledo, quien falleció este 9 de julio a los 89 años.

Te puede interesar: Este fue el último tuit de Muñoz Ledo donde reveló a su “corcholata” favorita

A través de su cuenta de Twitter, el senador de la República con licencia revivió su relación con el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien describió como un excelente político, quien presidió la Cámara de Diputados en la pasada legislatura. En su mensaje, además destacó que no fue hace mucho cuando ambos legisladores se reunieron por última vez.

“Porfirio Muñoz Ledo fue un ser excepcional, inteligente, agudo y polemista de gran cultura universal. Compartimos la función legislativa y política durante años. Hace unos días me reuní con él para compartir perspectivas en torno a México. Su lucidez nunca dejó de acompañarlo. Que descanse en paz.”, destacó Moreal en compañía de una fotografía con el recién fallecido.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal (izquierda), y Porfirio Muñoz Ledo. Foto: Twitter, @RicardoMonrealA

La noticia del sensible deceso fue dada a conocer por los familiares de Muñoz Ledo, quienes a través de la cuenta oficial del político, sin dar a conocer la causa de muerte. Ante esto, distintos funcionarios se pronunciaron con mensajes de apoyo y condolencias a la familia, entre las que destacan la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Te puede interesar: Cuántos expresidentes del PRI han renunciado al tricolor

A pesar de las diferencias que en años recientes sostuvieron el primer mandatario federal y el ex perredista, López Obrado mandó un emotivo mensaje a la opinión pública, recordando su relación con el dirigente, a quien le reconoció su trayectoria política y su lucha.

“Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos.”, publicó el titular del Ejecutivo federal en su cuenta.

Te puede interesar: Las polémicas de Porfirio Muñoz Ledo: una pistola, divorcios políticos y hasta una mentada

Estos hechos conmovieron a la escena política del país, la cual pronto salió a pronunciarse a la pérdida inesperada del político de izquierda. En el mismo tenor de López Obrador y Monreal Ávila, las “corcholatas”, Claudia Sheinbaum Prado, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Manuel Velasco, mandaron sus condolencias y lamentaciones a la familia.

Porfirio Muñoz Ledo y AMLO fueron fundadores del PRD (fotos: CUARTOSCURO))

A través de sus cuentas en redes sociales, los morenistas recordaron la trayectoria del dirigente, a quien los posicionaron como un hombre relevante en escena política al frente de la Corriente Democrática, así como su postura en contra del régimen de los anteriores gobiernos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre muy importante en la construcción de la democracia en nuestro país. Tomó la decisión correcta al formar la corriente democrática junto con Ifigenia Martínez y el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas e impulsar la candidatura de este último a la presidencia en 1988, cuando se cometió un gran fraude electoral. En diversos momentos no se tuvieron acuerdos, pero eso no niega su importancia. Con afecto a familiares y amigos.”, destacó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El exdiputado de Morena compartió momentos destacados con las seis corcholatas. (Twitter)

La familia de Muñoz Ledo anunció que los procesos funerarios se realizarían en el Panteón Francés de la Ciudad de México, en donde se daría un homenaje de cuerpo presente para allegados y la clase política. De igual manera, se confirmó una sesión solemne en la Cámara de Diputados, programada para el próximo lunes 10 de julio.

Esta sesión fue discutida por legisladores y confirmada por el actual presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, quien acompañó a la familia en el funeral.