Acosador de jugadoras del América Femenil es trasladado a Nuevo León

Afortunadamente, el sujeto se encuentra detenido en Nuevo León.

Luego de ser aprehendido la tarde del viernes 7 de julio por elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), José Andrés ‘N’, presunto acosador de las jugadoras del Club América Femenil, fue trasladado al estado de Nuevo León para ser presentado ante un juez de control.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el sujeto acusado de los delitos de amenazas y acoso sexual era anteriormente buscado por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

La razón por la que José Andrés ‘N’ fue requiero por la Fiscalía de Nuevo León, es que tenía pendiente una orden de aprehensión debido a que, en 2020, fue denunciado por acosar a la futbolista de Tigres Femenil, Greta Espinoza.

Acosaba a las jugadoras de Tigres por medio de llamadas telefónicas

En 2020, también tenía una denuncia por parte de las jugadoras de Tigres Femenil.

De acuerdo a varias fuentes, confirmaron que se trata del mismo sujeto que acosaba a las jugadoras Amazonas en noviembre del 2020, a través de redes sociales y por medio de llamadas telefónicas.

La defensora Greta Espinoza reveló que en noviembre de 2020, se encontraba en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuando recibió amenazas y llamadas telefónicas, presuntamente de José Andrés ‘N’.

Tras ser acosada por este sujeto, Greta Espinoza, con apoyo del club Tigres Femenil acudió a levantar la denuncia en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León en contra de José Andrés, por lo que el ahora detenido ya tenía pendiente una cita con la justicia en dicha entidad.

Greta Espinoza, jugadora de Tigres Femenil fue una de las víctimas del acosador.

Renata Masciarelli, da su versión sobre el acosador de las jugadoras del América

El pasado viernes 7 de julio, mediante sus redes sociales, el Club América Femenil dio a conocer su postura contra el acosador, quien ahora tenía una nueva víctima, sin embargo; respecto a los nuevos casos de acoso a sus jugadoras, la ex portera azulcrema, Renata Masciarelli, platicó en Tiktok cómo se dieron los primeros episodios y cómo fue que José Andrés ‘N’ las contactaba.

La exportera del América quiso averiguar la dirección del acosador.

La cancerbera confesó que José Andrés ‘N’ le escribió por Instagram con motivo de una rifa y después consiguió su WhatsApp, al que solía escribirle desde diferentes números e insistía para verla personalmente para recibir su premio.

“Hace varios meses, no sé si recuerden, yo hice una rifa con causa. En esta rifa, se me acerca una persona a comprar varios números, hasta ahí normal. Cuando aceptas a alguien en conversación para que te muestre su ticket aceptas entablar una conversación. Normalmente (te dicen) ‘hey, te admiro’, ‘cuando puedas una playera para mí’ o lo que sea, pero esta cuenta era diferente, esta cuenta seguía insistiendo en hablar de la situación que vivía la acosada”, comentó.

Sin embargo, dichas investigaciones por parte de las jugadoras continuaron y descubrieron que se trataba del mismo sujeto.

“Seguía defendiendo al acosador y ahí fue cuando me acerqué con la víctima y le dije: ‘creo que es Andy’. Me mandaba mensajes medio suplantando a alguien más porque era un perfil falso con fotos y nombres diferentes, fingiendo estar en otro estado”, recordó. “Decidimos que así podíamos sacar información, conseguimos su número de teléfono, su identificación, su número de cuenta y todo esto se lo pasamos a la policía y todo el tiempo estuvo enterada la víctima”, agregó.

Camberos tuvo que salir del América Femenil tras sufrir acoso de José Andrés N.

Posteriormente, Renata comentó que legó el momento de contactarlo y de investigar su dirección.

“Llega la rifa y cómo compró un friego de números, se ganó una de las playeras. Dijimos: ‘vamos a conseguir una dirección’. Le contesto los mensajes, le digo: ‘te ganaste uno de los premios, ¿a dónde te lo mando?’ Obviamente esta persona insistía, friegue y friegue, que lo viéramos en persona y yo decía: ‘no, ni de pedo, no me voy a meter, te la mando’. Cuando me manda la dirección, me manda la dirección de la víctima”, relató.

De este modo, Masciarelli y sus demás excompañeras del América Femenil lograron conseguir las pruebas de que se había roto la orden de restricción que las autoridades habían impuesto y se pusieron de nuevo en contacto con ellas.

“Se lo mandó a ella y le digo: ‘creo que está aquí’. Me manda más fotos el güey y reconocimos que era dentro de los depas, alarmas por todos lados. Con esto conseguimos pruebas de que se había violado la orden de restricción, pero la ley, (es) complicada aquí”, admitió la futbolista.

Finalmente, Renata Masciarelli descartó que haya algún tipo de relación que él y aseguró que ninguna de las jugadoras a las que ha acosado lo conoce.

“Esta persona se acerca a ti con perfiles falsos, como les pasó a varias jugadoras, pidiendo playeras, lo que sea, pero no lo conocemos”, comentó.