Papá de Debanhi Escobar respondió al Compayito tras ser llamado “un asco de persona”

Edson Zúñiga aseguró que Mario Escobar pretendía cobrar un porcentaje de las actuaciones de "Platanito" (Foto: Instagram)

Aunque a muchas personas les indignó el chiste realizado hace meses por el comediante Sergio Verduzco, conocido como Platanito, donde se burló de la lamentable muerte de la joven Debanhi Escobar, Edson Zúñiga, El Norteño, salió en su defensa.

Te puede interesar: El imitador de María Félix que robó más de 30 mil pesos con llamadas a famosos

Mejor conocido por su personaje de “El Compayito”, Edson se mostró en total desacuerdo con las críticas y señalamientos en contra de su colega después del desafortunado comentario que realizó en una de sus rutinas cómicas en vivo en 2022.

“Lo tomo (ligero), porque es una estupidez, lo he dicho mil millones de veces, es una estupidez que la gente crucifique al payaso y le valga una madre la autoridad, que son los que tienen que trabajar, entonces ‘Vamos contra Platanito’, ay, qué tontería. Pues sí, exigirle a las autoridades que no hacen nada, que hagan, nada más. Y dejen en paz a mi amigo Sergio”, expresó el comediante ante las cámaras de Imagen Televisión.

Te puede interesar: Lupillo Rivera perdonó a su hermano Juan, pero no lo quiere cerca

Y así se expresó acerca del señor Mario Escobar, padre de la joven regiomontana víctima de feminicidio: “Fíjate que no lo conozco al papá, porque pues éste es padrastro, el señor. Entonces al papá biológico no lo conozco, ojalá que algún día haya acercamiento, y simplemente le voy a dar mi condolencia porque no tengo qué hacer otra cosa, pero este padrastro qué asco de persona”, dijo entre risas.

Zúñiga criticó que la sociedad haya condenado a su amigo Platanito tras su chiste sobre la joven asesinada (Reuters/captura de pantalla YouTube)

“Te lo juro, apuesto mi sangre, porque el día que Dios no lo quiera, que yo pierda a mi hija, yo no voy a estar viendo qué chistes cuenta uno u otro, yo voy a estar exigiendo. Es más, yo voy a hacer justicia. Si la autoridad no funciona, yo hago”, añadió.

Te puede interesar: Galilea Montijo hizo una “propuesta” indecorosa a uno de sus invitados

Así mismo Zúñiga mantuvo su dicho y aseguró que se pretende lucrar con la muerte de la joven desde el momento en que supuestamente el señor Escobar solicitó un porcentaje de las ganancias de cada show de Platanito como reparación del daño.

“El 30% de cada presentación, digo yo a mi representante le pago el 15%, el 30 de cada presentación de Sergio Verduzco, eso sí no va, como una persona dolida por la pérdida de una hijastra eso sí no va, como ser humano”, expresó.

Y es que el pasado mes de noviembre de 2022, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi, dieron a conocer que denunciaron a Sergio Verduzco “Platanito” ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) por haber hecho mofa de la muerte de la joven en uno de sus shows privados, pero según El Norteño la situación fue más allá de una querella.

El señor descalificó los chistes sobre el feminicidio. Crédito: Imagen

“Acabo de trabajar con Sergio y este señor (Mario) le estaba pidiendo un porcentaje de sus shows”, dijo en una entrevista para La Saga.

Ahora, a año y tres meses de la tragedia y luego de las recientes declaraciones de Edson Zúñiga, Mario Escobar se refirió al tema.

“Yo creo que he sido muy claro muchas veces, a un año tres meses, gracias a Dios hasta ahorita no hemos lucrado, no hemos recibido ningún dinero, y en el sentido de esta persona, que ni lo conozco, que Dios lo bendiga, de verdad, no tengo ningún tema que comentar, porque yo creo que hemos sido muy claros en nuestra postura”, aseguró para el programa De primera mano, donde aclaró si ha buscado asesoría además de los peritajes de la investigación oficial.

Los padres de Debanhi interpusieron una querella contra Platanito ante la CONAPRED (Foto:Especial/Padres de Debanhi respecto a los comentario de Platanito)

“El día que se encontro a nuestra hija Debanhi, el 21 de abril,pagamos un peritaje externo que fue el segundo peritaje que tuvimos, el de la segunda necropsia y salió (el dinero) gracias a Dios de la familia, de mis sobrinas, de mis hermanos, de la familia de mi esposa, de mis cuñados, y que fue así también como se construyó la capilla que todos conocen, que muchas veces la han presentado en sus espacios. Tenemos la conciencia bien tranquila en ese sentido, seguimos trabajando nostros normal en nuestras labores y con el apoyo de nuestros familiares hemos podido seguir adelante”, expresó.