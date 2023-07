OV7 dirá adiós y sus integrantes preparan proyectos individuales: “Nos tenemos que dividir”

Tras reencontrarse en 2010, este 2023 la banda pop se separará por un tiempo (Foto: Instagram)

Es definitivo, OV7 llegará a su fin el próximo mes de diciembre luego de su formación hace casi 35 años. La banda pop ha atravesado en los últimos años por situaciones que han puesto en evidencia el desgaste en la relación de sus miembros, por lo que entre rumores, el grupo confirmó que ya no estarán juntos más.

Tras este adiós, los integrantes se dedicarán a sus proyectos individuales, aunque no descartan volver a encontrarse dentro de algunos años.

“Voy a extrañar al público, al escenario, a mis amigos, a mis compañeros, pero sí, es un hecho, se acaba en diciembre, con la puerta abierta siempre de que pueda haber un regreso, no inmediato, sino en unos años”, confirmó Érika Zaba en un reciente evento de Disney, donde fue abordada por la prensa.

“Es sano también de pronto darnos un espacio entre nosotros, después de esta gira que ha sido tan intensa”, comentó por su parte Lidia Ávila.

Entre rumores de roces entre sus integrantes, la banda dirá adiós en diciembre de 2023 (Foto: Instagram/@oficialov7)

“Desde el 2010 que regresamos, la verdad es que no hemos hecho una pausa, a excepción de los dos años de pandemia, pero han sido trece años de trabajo contínuo y ahorita nos encontramos en un momento donde la edad de nuestros hijos...siempre le habíamos dedicado el cien por ciento al grupo, y pues ahorita sí ya nos tenemos que dividir con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros negocios propios y queremos esta pausa, creemos que va a ser sana, y más adelante no sabemos qué vaya a pasar”, añadió Mariana Ochoa en el mismo evento.

Respecto a la largamente anunciada bioserie que contaría la historia de OV7, misma que incluso ya había llegado a la fase de audiciones para elegir a los actores que habrían de dar vida a Érika Zaba, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Ari Borovoy, Óscar Schwebel, Kalimba y M’Balia Marichal, sus integrantes confirmaron que efectivamente quedó cancelada.

La banda pop dio el último concierto de su primera etapa en el Zócalo

“Fíjate que nosotros como los artistas, solamente prestando, ahora sí que dando autorización para que hablaran de nuestra vida, pues no tenemos mucha injerencia en lo que pase en las cabezas de las empresas, por ahora se le pone una pausa, no para este año, a lo mejor para el 2024 les tenemos alguna noticia, pero sí fue algo tan platicado que de repente ‘ay, siempre ya no’, por lo menos por ahora, no sabemos qué vaya a pasar el año que viene”, expresó Lidia Ávila.

La anunciada bioserie de OV7 fue cancelada

Estas declaraciones surgen luego de que recientemente Óscar Schwebel diera a conocer que ninguna empresa de contenidos estaba interesada en producir la historia de la banda pop responsable de éxitos como Mírame a los ojos, Un pie tras otro pie y Te quiero tanto, tanto.

Así lo dijo el integrante de OV7 en un encuentro con la prensa: “En un principio estábamos en una plataforma bastante grande, esa plataforma fue adquirida por unos nuevos dueños y como son las cosas, salimos de esa plataforma, y a la hora de ofrecer a bioserie a otra plataforma, simple y sencillamente no hubo interés”.

Óscar Schwebel confirmó la cancelación de la serie de OV7. Crédito: TV Azteca

Asimismo, Óscar reveló que la casa productora con la que estaban trabajando inclusive había comenzado la preproducción de la serie, pues el proceso del casting para elegir qué actores los interpretarían ya se estaba llevando a cabo.

“Hubiera sido padrísimo contar la historia, incluso en la plataforma, en la plataforma en la que estábamos ya estaba el proceso del casting, imagínate”

Cuando comenzó a hablarse sobre la bioserie, a finales de 2020, hubo rumores de que la primera persona interesada en hacer este proyecto era Eva Longoria con la casa productora que fundó junto a su esposo Pepe Bastón.