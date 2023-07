La vez que Ana Gabriela Guevara tuvo problemas con la Conade y Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo 04-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)

Estando envuelta en diferentes polémicas y controversias por su gestión como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), es buen momento para recordar la ocasión en la que Ana Gabriela Guevara estuvo del otro lado de la moneda durante su etapa como atleta profesional y también presentó quejas ante el ente mexicano y sus directivos.

Fue a mediados del 2007, durante su etapa como deportista de alto nivel, cuando la oriunda de Sonora expresó su inconformidad y la falta de apoyo por parte de la CONADE y su entonces director, el ex futbolista y leyenda del Cruz Azul, Carlos Hermosillo; algo similar a la situación que se vive hoy en día, pero ella ocupando el lugar de la leyenda celeste.

Después de participar en el Campeonato Mundial de Osaka 2007, Ana Gabriela dio a conocer que no había recibido ningún apoyo por parte de la Conade. A raíz de su enojo, denunció que había un mal manejo de los recursos económicos, ya que la Federación Mexicana de Atletismo (FMA) recibía recursos de la ahora World Athletics para utilizarlos en los deportistas.

Según apuntó Guevara, aquel presupuesto que no se destinaba de forma correcta entre los atletas mexicanos, se los quedaba el titular de la FMA, Mariano Lara. Partiendo de esa premisa, Guevara envió una carta a Carlos Hermosillo para que tomara cartas en el asunto dentro de la Federación de Atletismo.

Tal fue su enojo e inconformidad, que incluso poco después amenazó en no asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en caso de no ver cambios en la FMA. Desafortunadamente para la medallista olímpica, su petición no se tornó por el rumbo esperado y prácticamente recibió una negativa por parte del entonces director de la CONADE.

Existen leyes, así como trámites que no son tan fáciles de resolver, sino que llevan un tiempo mucho más largo.

Sin tener cambios positivos y estando inconforme con la gestión de Hermosillo, Ana cumplió su amenaza y a principios del 2008, puso punto final a su carrera como profesional, arremetiendo contra el nulo apoyo del organismo mexicano y sus directivos.

Me voy porque estoy asqueada del sistema y no como dicen por ahí, que no he recibido apoyos. Me voy por fallas en el sistema, pues es una lástima que con las pruebas que hay en contra de la FMA, su presidente siga al frente del organismo.

De igual manera, cabe resaltar que a principios del nuevo milenio, Guevara señaló que no tenía el menor interés por algún día tener un cargo dentro de la CONADE, ni el COM; algo que tampoco siguió. 16 años después, no solo tomó un rol al interior de la comisión; sino que además se volvió la directora general del deporte en México.