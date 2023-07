AMLO reacciona a reunión de alcaldesa de Chilpancingo con líder de Los Ardillos: “No se permite la impunidad”

Imágenes de la reunión fueron filtradas en redes sociales. (Foto: Especial)

Luego del revuelo que causó la reunión que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, con un presunto líder de Los Ardillos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a está acción y afirmó que no se permitirán este tipo de actos en su gobierno.

“No se permite la impunidad”, reiteró el mandatario al encabezar su tradicional conferencia matutina de este viernes.

Desde el podio de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que se inició una investigación contra la alcaldesa de Morena de esa ciudad del estado de Tierra Caliente tras ser captada en un video con el líder del grupo criminal que opera en Chilapa actualmente.

“Se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema”, dijo.

AMLO reaccionó al presunto encuentro | Captura de pantalla Gobierno Federal

Al preguntarle si la alcaldesa será separada de su cargo durante la investigación, el mandatario evadió la pregunta y dijo que aún no cuenta con ese dato. “No sabemos, es un proceso”.

Y reiteró que “no puede haber contaminación” en tal procedimiento, ya que aseguró que eso era antes. Puso como ejemplo el cargo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

El mandatario tabasqueño negó que este tipo de actos tengan que ver con la política y reiteró que no se tolera la delincuencia ni hay distensiones “sea quien sea”.

“Nosotros mantenemos como criterio el que no debe haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción. Ninguna de esas lacras en el ejercicio del gobierno y eso es lo que estamos haciendo. Y no les gusta que yo reitere que no somos iguales, no hay impunidad, no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres”, destacó.

El titular del Ejecutivo aseguró durante su tradicional conferencia mañanera que ya se inició una investigación contra la alcaldesa de Morena

Alcaldesa negó encuentro

La postura del presidente se da luego de las imágenes que circularon en redes sociales donde se visualizó a Norma Otilia en un encuentro con un hombre que fue identificado como el líder de Los Ardillos.

Las imágenes revelaron a la alcaldesa y a un sujeto de playera negra durante una convivencia en un restaurante, situado en la comunidad de San Martín del municipio de Quechultenango.

Se trata de una corta grabación de al menos 10 segundos donde presuntamente se escucha decir el nombre de la alcaldesa a manera de presentación. Sin embargo, Norma Otilia negó rotundamente este encuentro y a su parecer el clip fue editado.

“Es un video donde fui invitada a un desayuno con varias personas, obviamente... no... por eso me gustaría que fuera investigado por la Fiscalía [...] está editado, yo cuando llego, llego con toda la línea con policías comunitarios”, fue su respuesta a las imágenes que fueron compartidas en redes sociales.

De acuerdo con un informe, Los Ardillos son una célula criminal que opera en Guerrero. Sin embargo, operan más específicamente en las ciudades de Chilapa y Joaquín Herrera.

Los datos revelaron que el grupo inició con actos de secuestro y extorsión, pero luego iniciaron con actividades relacionadas con el narcotráfico en la región de La Montaña.

Fue fundado por Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”, un expolicía rural que se dedicó a la siembra de amapola en Quechultenango. Sin embargo, fue detenido en el 2008 por el asesinato de un par de agentes de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).