Reportan 18 lesionados tras accidente de autobús en Hidalgo; pasajeros provenían de EEUU y CDMX

El chofer perdió el control de la unidad en la carretera federal México - Tampico (Foto: Twitter@herreleo)

Un fuerte accidente de un autobús de pasajeros en el estado de Hidalgo dejó un saldo preliminar de 18 personas lesionadas, quienes provenían de la Ciudad de México, el Estado de México y Las Vegas, Estados Unidos.

La unidad accidentada era de la empresa ADO, la cual salió de Pachuca y se dirigía la ciudad de Huejutla de Reyes. Sin embargo, cerca de las 5:00 de la mañana, cuando circulaba por la carretera federal México - Tampico, el chofer perdió el control y se salió del camino a la altura del kilómetro 123.

Lo anterior provocó que el autobús quedara varado en la inmediaciones de la localidad de Molocotlan, en el municipio de Molango. En las imágenes compartidas en redes sociales se observan los daños que sufrió el parabrisas de la unidad, el cual quedó completamente estrellado. Debido a la magnitud del percance, se dio aviso de manera inmediata a los servicios de emergencia.

Fue así como autoridades de Molango y de municipios aledaños como Tianguistengo y Zacualtipán se trasladaron al lugar del accidente para brindar apoyo a las personas que viajaban en el vehículo color rojo, identificado con el número económico 0821 y las placas 90-HA-21.

Al menos dos pasajeros fueron reportados como graves tras el accidente (Foto: Facebook/sintrailerosmexicosedetiene2210)

En un primer momento se informó que el número de personas lesionadas era de al menos 12. Desupés de unas horas la cifra fue actualizada a 18, según los reportes preliminares. Luego de que los pasajeros fueron valorados, se dio a conocer la lista con los nombres de los afectados.

Tres de los pasajeros provenían del Estado de México (Edomex), de los municipios de Nezhualcóyotl y Naucalpan; seis de la Ciudad de México (CDMX); uno de Veracruz; uno de Culiacán; dos de Las Vegas, Estados Unidos, y cinco de Hidalgo. De ese total, dos fueron reportados como graves.

Entre las personas lesionadas se encuentran ocho hombres y 10 mujeres, entre ellas una menor de siete años de edad y una adolescente de 16. El resto tiene entre 20 y 62 años, los cuales fueron trasldados a diferentes hospitales en las localidades de Molango y Lolotla para que recibieran atención médica. La lista completa es la siguiente:

-Dolores Barajas Hernández, 55 años. Edomex. Estado grave.

-Ludivina Barajas Hernández, 62 años. Edomex.

-Ilda Hernández Hernández, 46 años. CDMX.

-Yovani Barrera Sánchez, 30 años. Pachuca.

-Yasmin Esmeralda Hernández Bautista, 21 años. Cocotla Xochiatipan.

-Jeu Martínes Leal, 24 años. CDMX.

-Abraham Hernández Vital, 60 años. Veracruz.

Se presume que el chofer huyó del lugar tras el accidente en Hidalgo (Foto: Archivo)

-Fátima Monterrubio Duarte, 16 años. Las Vegas.

-Victoria Monterrubio Duarte, 23 años. Las Vegas,

-Leticia Monterrubio Azuara, 62 años. CDMX.

-Alfonso Arbizu Monterrubio, 27 años. CDMX. Estado grave.

-María del Rosario Fabián, 30 años. CDMX.

-Ana Oliva Pacheco Fabián, 7 años. CDMX.

-Rafael Flores Solís, 45 años. Culiacán.

-Yovani Hernández Zaches, 30 años. Pachuca de Soto.

-Wenseslao Monterrubio Cerecedo, 52 años. Edomex.

-Juan Hernández Hernández, 31 años. Huejutla.

-Jaquelina Nava Nava, 24 años. Lemontitla.

En cuanto al chofer que conducía el autobús, se reportó que habría huido tras el accidente para evitar ser detenido por las autoridades, por lo que no se ha dado a conocer su identidad. Debido a ello, no se han determinado las posibles causas del percance. Hasta el momento no hay registros de víctimas mortales.