Mayela Laguna cree que Luis Enrique Guzmán fue MANIPULADO para prueba de ADN: “Lo conozco bien”

Luis Enrique Guzmán y Mayela están en disputaFoto: Ig @luisenriquegp

Mayela Laguna finalmente habló ante los medios de comunicación, después de que Luis Enrique Guzmán sometiera a una prueba de ADN a su hijo Apolo y los resultados señalaran que no había coincidencias genéticas. Así, ante los constantes cuestionamientos respecto a por qué su expareja decidió realizar este test, la exnuera de Silvia Pinal fue contundente con su respuesta.

Te puede interesar: Mayela Laguna ENCARA a Luis Enrique Guzmán tras disputa por paternidad de Apolo: “A los tribunales”

Durante una entrevista para Venga la Alegría, la mamá del menor de edad fue cuestionada sobre si llegó a pensar la posibilidad de que Luis Enrique no quisiera aportar más dinero a su hijo y, por ende, decidió realizarse la prueba de paternidad.

Mayela fue tajante con su respuesta y aseguró que si bien, Guzmán presuntamente no ha sido el más responsable en ese sentido, tampoco consideraba que esto haya sido su móvil.

Te puede interesar: Mayela acusa a Luis Enrique Guzmán de suspender la pensión a su hijo tras prueba de ADN

“Él está muy manipulado, yo lo conozco demasiado bien y no entiendo por qué lo hizo, solo puedo entender”, comenzó a decir.

Mayela Laguna, Apolo Guzmán y Luis Enrique Guzmán (Instagram@laria_22)

¿Mayela Laguna quiere el dinero de la familia Pinal?

Laguna se mostró desconcertada, pues comentó que siempre creyó que Luis Enrique Guzmán tenía un gran amor a Apolo, pero después de todo el escándalo su percepción es diferente.

“Yo también pensé que lo quería muchísimo, pero después de esto no sé cuanto lo quiera, no creo que sea por cuestión económica. Si cuida su dinero, no me da manutención, pero no es una persona que se vaya por el rollo del dinero”, apuntó.

En otra entrevista para Sale el Sol, Mayela dejó en claro que sus intenciones personales tampoco fueron interesadas. Además, aseguró que nunca le importó el dinero de la familia Pinal.

(Instagram//@luisenriquegp)

“No es que el señor haya quitado la pensión de repente, nunca ha dado manutención, me prestaba el local en donde yo trabajaba para poder vivir con mi hijo, para poder pagar muchas cosas que se requieren. Es lo único, a mí nunca me ha interesado el dinero, a mí me gusta ganar dinero por mi esfuerzo y no estirarle la mano a nadie”, comentó y añadió: