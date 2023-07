Exhibieron a “Lady paquete” por agredir a repartidores y no saber procedimiento de entrega

En redes sociales exhibieron a una mujer que agredió a repartidores y la llamaron Lady Paquete (Twitter/ @Libro_negro_)

Las compras en línea se volvieron cada vez más comunes, diferentes empresas han implementado una serie de dinámicas para que sus clientes adquieran en línea todo tipo de productos y reciban su paquete hasta su hogar, pero en ocasiones estos métodos suelen generar problemas para las personas que los desconocen.

Tal como le pasó a una señora en la colonia Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Los hechos fueron captados en un video que se viralizó en redes sociales, pues captó el momento en el que la mujer “amenazó” y violentó verbalmente a los repartidores que solo estaban cumpliendo con el protocolo de la entrega.

Por su actitud y la manera en la que se dirigió a los repartidores, los internautas la llamaron “Lady paquete”, pues se mostró agresiva en todo momento, además de que no le impidió discutir con los repartidores pese a que su hijo estaba cerca de los hechos y empezó a llorar.

En redes sociales exhibieron a una mujer que discutió con repartidores de Mercado Libre (Captura Twitter)

En la grabación se apreció como la señora gritó “¡quiero mi paquete!” frente a los repartidores que la estaban grabando, a la par la mujer también tomó su celular para tener evidencia de lo que estaba sucediendo, pues desde su postura los repartidores le estaban negando su entrega y estaban impidiendo que recibiera su pedido que compró en internet.

Fue así como uno de los repartidores de la empresa Mercado Libre le dijo a su compañero “márcale a la patrulla que nos están robando”. En las imágenes de la grabación se apreció a ver el logotipo del tipo de empresa repartidora y lo único que exigían los repartidores era que la mujer les proporcionara la palabra clave para darle su producto.

Y es que esta marca tiene esa dinámica, de que el cliente recibe una palabra clave, la cual debe de darle al repartidor que llegue a su hogar y así concretar la entrega, consiste en un sistema de seguridad para garantizar que la persona que recibe el paquete es la dueña del pedido.

Los trabajadores pertenecen a la empresa de Mercado Libre, pero la clienta no conocía la dinámica de entrega. Crédito: TW/@Libro_negro_

Pero, debido a que la mujer no sabía de este procedimiento, lo único que hizo fue tomar una postura agresiva con los trabajadores de la empresa y exigió que le dieran su paquete a pesar de que no sabía la palabra clave. “Usted me está robando mi paquete porque viene mi nombre”, sentenció.

Cuando la mujer le estaba reclamando a los repartidoras, otra persona pasó por el lugar y le pidió que se calmara, por lo que dijo “señora, el niño está espantado”, pero en lugar de tranquilizarla solo la alteró más y respondió:

“Señora no me entregan mi paquete, gracias, no la necesito […] si no me va a apoyar y no sabe, por favor no se meta”.

Los repartidores siguieron exigiendo la palabra clave, ya que apuntaron que solo era parte de su protocolo y que no le darían su pedido. Y es que otro de los motivos por los cuales los trabajadores de la empresa se pusieron a la defensiva fue la manera en la que actuó la mujer.

La mujer "lady paquete" terminó cumpliendo con el protocolo de entrega pese a que amenazó y violentó a los repartidores (Captura Twitter)

Incluso llegó un punto en el que uno de los repartidores tuvo que llamar a la policía para dar reporte de la situación; en ese momento la mujer llamó a otra persona, quien sería su esposo, y le preguntó sobre el procedimiento para recibir su pedido, así que le preguntó sobre la palabra clave.

Cuando la tuvo, interrumpió a los repartidores que hablaban por teléfono con policías de la CDMX, así que empezó a exclamar la palabra “pradera, la palabra es pradera. Es más, márquenle a su supervisor y ahorita lo arreglamos”, los repartidores tuvieron que interrumpir la denuncia que ya estaban levantando y continuar con el resto del procedimiento, pero esperaron a que la mujer se calmara, pues seguía alterada.