Cazzu posó embarazada en Playboy México

(YouTube/@ChristianNodal)

A través de Instagram, la rapera Cazzu compartió que se convirtió en protagonista de la portada de Playboy en México: “Llegó mami”, escribió como descripción.

Te puede interesar: Un kilo de oro y diamantes: el impresionante collar que Nodal le regaló a Cazzu

En las imágenes, lució un vestido de red, unos guantes negros y dejó al descubierto su vientre en un proceso ya avanzado de embarazo, el padre del bebé que está esperando es el cantante Christian Nodal.

(captura de pantalla//Instagram/@cazzu)

Como parte de la sesión de fotos de la revista de entretenimiento para adultos, Cazzu se dejó ver en una de las imágenes abrazando al intérprete de Botella tras botella.

Te puede interesar: “Mayela Laguna sabía a lo que iba”: Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de la nuera de Silvia Pinal

En poco tiempo, la rapera Cazzu reunió casi 40 mil “Me gusta” en esta red social. Entre comentarios, Christian Nodal escribió: “Mamita sensuaaal” para mostrar apoyo a su pareja. Además, estos fueron los mensajes de halago que recibió:

“Qué hermosa”, “Es que a ti hasta el embarazo se te ve bien”, “Esto demuestra que una mujer embarazada no deja de ser bella”, “Es hermoso demostrar que el embarazo no te quita la belleza ni la sensualidad te amo bella Cazzuelita” y “A Cazzu hasta el embarazo se le ve bien”; sin embargo, también fue criticada por dejar ver su embarazo de forma natural y a nivel masivo. También hubo personas que la defendieron:

Te puede interesar: OV7 ya no tendrá bioserie, confirmó Ari Borovoy

“¿Qué onda con la gente que se queja porque posó embarazada?”, “Perdón pero una embarazada en la revista Playboy no calienta”, “¿Por qué se rayaran si el cuerpo? parece cuaderno rayado”, en referencia a sus tatuajes visibles en la foto; “Na amigo, una vergüenza está embarazada la piba” y “como que todo bien, pero algo no me cuadra”.

Cazzu protagonizó un video de Nodal

A finales de mayo, Christian Nodal lanzó una canción cuyo videoclip estuvo protagonizado por Cazzu.

La canción en la que se dejó ver profundamente enamorado de Cazzu reunió más de 30 mil reproducciones en YouTube en menos de 25 minutos.

Por su parte, la trapera lanzó un emotivo mensaje para el padre de su hijo: “Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo. Te amo enormemente.”, escribió.

(YouTube/@ChristianNodal)

En el videoclip, Cazzu apareció tanto en una bañera llena de leche y rosas como en un primer plano frente a Nodal.

En la letra del nuevo tema Cazzualidades, el cantante dejó entrever que su amor por Cazzu surgió desde la primera vez en que estuvieron juntos:

“Puede que no sea lo mío, pero a mi Julieta quiero, desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños, lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento. No miento cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en piel”.