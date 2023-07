AMLO “se calentó” con Xóchitl Gálvez por llamarlo “machista”

AMLO respondió a Xóchitl Gálvez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió al comentario de Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia de la República, donde lo calificó como “un machista”.

“No, eso sí calienta”, contestó en tono burlesco. Sin embargo, dijo respetar su opinión, aún cuando insistió en señalarla como “la candidata de la mafia del poder”.

“Respeto su punto de vista. (...) Tienen todo su derecho de manifestarse”.

El pronunciamiento de legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), cabe recordar, derivó tras ser señalada por el tabasqueño como “el dedazo” de la oposición rumbo a los presidenciables del 2024. Pese a ello, AMLO insistió que Gálvez Ruiz como cercana al grupo neoliberal.

Por ello, durante la conferencia matutina de este martes, el político tabasqueño respondió a la senadora panista. “Es candidata de la mafia del poder. Para ser más claros es la candidata de Salinas, de Fox, Claudio X González. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, para seguir saqueando al país”, expresó.

Y profundizó: “¡Qué machismo puede haber, en este gobierno federal somos como un millón 500 mil servidores públicos, la mayoría mujeres! ¿Cuándo he ofendido a una mujer? ¡Nunca!”, dijo AMLO luego de que Xóchitl Gálvez lo llamó “machista”.

El mandatario respondió a las expresiones de la senadora del PAN. (Jovani Pérez / Infobae México)

Además, el mandatario opinó que los medios de información la apoyan, así como algunos comentaristas de la empresa Televisa. Sin embargo, aseguró que está en “todo su derecho” de expresarse y llevar a cabo sus actividades políticas.

Y es que tras los señalamientos del titular Ejecutivo durante su tradicional conferencia mañanera del día de ayer, donde aseguró que la senadora del PAN fue seleccionada por dedazo de la cúpula del Frente Amplio, ésta reviró la expresión del presidente y dijo: “a los machos como usted les asusta una mujer inteligente”.

A su parecer, el mandatario no puede aceptar que una mujer pueda “ganarse por sí misma una posición en la política”.

Respecto al “destape” que dio a conocer AMLO, éste insistió que era una decisión que ya se había tomado desde días antes. Sin embargo, reiteró que se trata de un proceso de los partidos del PAN, PRD y PRI, quienes terminarán con la selección hasta septiembre al igual que el partido guinda.

AMLO insistió que la legisladora del PAN "es la candidata de los conservadores"

La postura de Xóchitl Gálvez

La aspirante del Frente Amplio por México sostuvo también que los ataques que se mantienen en su contra se han dado a raíz de que hay un presunto temor por parte de sus opositores de perder las elecciones en 2024, tiempo en el que elegirán al próximo Presidente del país.

En ese sentido, declaró que en Morena: “Están muertos del pánico porque soy una mujer que viene de abajo”.

La ola de críticas y polémica se generó luego de que López Obrador la “destapó”. “Parece que el Presidente decidió adelantar mi nombre, la verdad es que lo hace en mala onda, no lo hace como una buena persona, lo hace para soltar su horda de bots, para soltar los ataques mediáticos hacia mi persona, lo hace para descalificarme, para decir que pertenezco a un grupo tal o cual y no reconoce que hay mujeres que salimos adelante por nosotras mismas, salimos adelante por nuestra capacidad por nuestra inteligencia por nuestro trabajo durante la vida y él no le tiene ningún respeto a las mujeres”, dijo Xóchitl Gálvez.