Xóchitl Gálvez aseguró que sus aspiraciones causan pánico en Morena y ahora será atacada

Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante del Frente Amplio por México, sostuvo este lunes que los ataques en su contra desatados desde el aparato gubernamental y el partido oficial se debe al temor electoral de perder la contienda en 2024, por lo que consideró que en Morena “están muertos del pánico” por la irrupción de la hidalguense en el escenario político.

“Están muertos del pánico porque soy una mujer que viene de abajo, aunque ahora traten de decir, allá, ahora mi primo de Tepa que, por cierto, siempre me ha odiado, nunca soportó el éxito que tuve en la vida”, dijo en entrevista con Milenio.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador la señaló como la eventual aspirante de la oposición para el proceso federal del próximo año, y a partir de ello la maquinaria propagandística de Morena desató una ola de cuestionamientos, críticas, acusaciones y burlas para tratar de demeritar a Xóchilt Gálvez.

“Parece que el Presidente decidió adelantar mi nombre, la verdad es que lo hace en mala onda, no lo hace como una buena persona, lo hace para soltar su horda de bots, para soltar los ataques mediáticos hacia mi persona, lo hace para descalificarme, para decir que pertenezco a un grupo tal o cual y no reconoce que hay mujeres que salimos adelante por nosotras mismas, salimos adelante por nuestra capacidad por nuestra inteligencia por nuestro trabajo durante la vida y él no le tiene ningún respeto a las mujeres”, dijo Gálvez este lunes.

AMLO dijo que "el grupo del conservadurismo" decidió que la legisladora será su representante en las elecciones 2024

Además, la aspirante se deslindó del empresario Claudio X. González y calificó como un acto machista el que desde Morena traten de colocarla bajo la figura de un hombre. Recordó que su carrera la ha construído con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años.

Así, defendió que sus aspiraciones están respaldadas por su buen trabajo como funcionaria pública y por su honestidad, pues en su paso por distintos puestos nunca ha robado recursos.

Durante este fin de semana, los seguidores de Morena se lanzaron contra Gálvez y minimizaron sus raíces indígenas para asegurar que eso no será factor para recibir el apoyo de “el pueblo”.

La sorpresiva llegada de Xóchitl Gálvez a la carrera por 2024

El presidente de la República adelantó que Gálvez será la elegida del Frente Amplio por México (Jovani Pérez / Infobae México)

Aunque Gálvez originalmente se apuntó en la lista de aspirantes de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, de última hora decidió virar de camino y decidió levantar la mano para competir en la carrera por la presidencia de la República.

Para sorpresa de muchos, la figura de Gálvez despertó mucho interés a nivel nacional, lo que según ella generó molestia en López Obrador, quien la señaló con la intención de dirigir los esfuerzos morenistas para tratar de descarrilarla, sin embargo, ella afirmó que mantendrá el buen ánimo.

“Yo lo voy a aprovechar a mi favor, siempre voy a encontrarle el lado positivo. Yo no le tengo coraje al Presidente, él es mi Presidente también porque él es el Presidente de todos los mexicanos”, dijo la panista, quien volvió a solicitar al político tabasqueño que la respete.

Una vez que la legisladora por Hidalgo acaparó la escena pública, dejando atrás a otras figuras de oposición como Lilly Téllez , las filas de la 4T apuntaron hacia ella, pero ella está consciente de las adversidades frente a ella.

La legisladora del PAN tachó al presidente de machista.

Ante los señalamientos de López Obrador, la hidalguense le reviró para advertirle sobre la necesidad de mantener el respeto en una contienda política y subrayó que posiblemente en 2024 el tabasqueño deba entregarle la banda presidencial.

“Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante. A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial”, dijo Gálvez en una respuesta directa al presidente de la República.