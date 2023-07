El error de Ha*Ash cuando cantaron en una prisión siendo niñas

Las cantantes contaron diferentes experiencias que tuvieron cuando fueron niñas. (Archivo)

Hanna y Ashley, hermanas que formaron el dúo musical Ha-Ash, contaron distintas experiencias que tuvieron cuando eran unas niñas, momento exacto en el que iniciaron su carrera dentro del mundo musical, entre ellas se encuentra un concierto que tuvieron en una prisión donde una de ellas cometió un error.

Hanna, la hermana mayor, inició con la anécdota diciendo que empezaron a cantar en iglesias cristianas cuando eran menores de edad, donde acudían a interpretar distintos temas religiosos únicamente con dos guitarras acústicas, sobre todo al final de la ceremonia debido a que no pertenecían al coro.

En una de estas presentaciones un político, que en ese momento era el secretario de estado de Luisiana, Estados Unidos (donde vivían cuando eran niñas), estaba presente en el recinto y las invitó a iniciar una pequeña gira por las iglesias de toda la entidad y en algunos otros lugares como las prisiones estatales.

Una de las cárceles que visitaron es la conocida como “Angola”, donde, de acuerdo con Hanna, están los presos que deben cumplir una cadena perpetua por la gravedad de sus crímenes e inclusive algunos de ellos están en espera de que se cumpla su pena de muerte. Ashley “acusó” a Hanna porque al finalizar el concierto ella los invitó a estar presentes en el siguiente show, muy lejos de ahí, sin tomar en cuenta que no podían salir. Entre risas la cantante dijo que “la cag*” y aceptó su error, justificándose que era una niña de 12 años.

Ashley "acusó" que Hanna cometió un error en el concierto en la cárcel Credito: YT/Yordi Rosado

En esta entrevista concedida al famoso presentador, y ahora youtuber, Yordi Rosado la pareja de famosas también aseguró que estar en la prisión cantando las “marcó” para toda la vida porque es “muy fuerte” la experiencia de llevar un poco de alegría y de música a personas que están esperando el día en que sean asesinados legalmente por la gravedad de los crímenes y frente a otras personas que saben que nunca van a salir de ahí en lo que resta de su vida.

Estas fueron las palabras de Ha-Ash: “En Angola, es la prisión estatal más grande... fue impactante y traumante porque te das cuenta que esa gente nunca va a salir de ahí... había unos en cadena perpetua... cómo se dice cuándo matan... es que ahí mataban... pena de muerte, eso... nos explicaban que ahí ponían la inyección y les daban a escoger cuál sería la última cena, puedes escoger lo que quieras... teníamos como 12 años”, dijo Ashley,

A pesar de que interpretaban algunos temas religiosos, también revelaron que en este momento empezaron a cantar algunos covers de canciones en inglés de distintos artistas como Shania Twain, The Carpenters, Gloria Gaynor. Pero en México el recibimiento era distinto cuando cantaban en México porque no les entendían.

Las cantantes contaron que todas las disqueras las rechazaron en sus inicios. (Ig: @haashoficial)

Todas las disqueras las rechazaron en sus inicios, contó Ha-Ash

De acuerdo con Hanna y Ashley, intérpretes de Odio Amarte, confesaron que en sus inicios de su carrera musical todas las disqueras en México las rechazaron debido a la propuesta musical que traían, que se decantaba más hacia los géneros country (que cantaban en Estados Unidos). Ellas mencionaron que les pedían un cambio de ritmos o la búsqueda de artistas que quisieran hacer colaboraciones para que las pudieran firmar.

No obstante, y a pesar de sentirse tristes, el dúo musical contó que no tenían la necesidad de interpretar algo que no querían por lo que siempre decían que no a las “sugerencias” de los representantes de las compañías musicales. Sin embargo un día las contactó Sony Music y les dijo que había escuchado sus primeras canciones y estaban interesados en grabarlas profesionalmente.

Fue en este momento cuando Ha-Ash empezó a crecer en fans y popularidad hasta convertirse en las artistas que hoy son.