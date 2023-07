Mayela Laguna recalcó que Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán y acusó que no quiere hacerse otra prueba de ADN

Mayela expresó que no sabe por qué razón su ex pareja realizó la prueba genética (Foto: Instagram)

Hace unos días Luis Enrique Guzmán causó gran revuelo al destapar que había sometido a su hijo Apolo Alejandro a una prueba genética que arrojó que el menor que ha criado junto a Mayela Laguna en realidad no es su hijo sanguíneo.

Te puede interesar: Silvia Pinal está triste tras enterarse que Apolo no es hijo de Luis Enrique: “La familia ha sido muy dañada”

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aseguró mediante sus abogados en un comunicado que “le hicieron crear un falso conocimiento que desde luego involucró una inexistente creencia en la familia, y para él en lo personal, una aparente expectativa de vida”.

En el documento se lee que el hermano de Alejandra Guzmán “se realizó una prueba genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genetista”, por lo que buscará disolver el vínculo de manera legal.

Te puede interesar: Mayela Laguna acusó a la familia de Luis Enrique Guzmán de “mandar a matar gente”

Tras ello, Mayela Laguna emitió un mensaje donde condenó que se le haya practicado dicha prueba al niño de cuatro años sin su consentimiento, y desmintió que el menor no sea hijo del productor musical y DJ.

Comunicado completo de la ex pareja de Luis Enrique Guzmán (Foto: Instagram)

Ahora, la mamá del pequeño habló al respecto para el programa Chisme no like, que la captó en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Inn, donde reside, y recalcó que Apolo guarda una gran semejanza con el hijo de las dos grandes estrellas.

Te puede interesar: Mayela acusa a Luis Enrique Guzmán de suspender la pensión a su hijo tras prueba de ADN

“Todo mundo tiene que estar de mi lado porque este señor está mintiendo […] esto que están haciendo no es justo […] yo sé la verdad y punto, mi hijo es hijo de Luis Enrique Guzmán Pinal, son igualitos, ¿por qué ningún programa dice que son igualitos?, ¿por qué en ningún lugar dicen que son idénticos?”, expresó.

Asimismo, la mujer condenó el “daño moral” que su ex pareja estaría causándole al menor, por lo que piensa proceder ante las autoridades. “Legalmente, ya lo estoy utilizando, justamente el abogado acaba de escribir un mensaje para pedirle la prueba de paternidad que él no quiere hacerse y voy a demandar por todo el daño moral que me está causando a mí, a mi hijo”.

Laguna también aseguró que pese a que se dice lo contrario, Luis Enrique no es un padre responsable con el pequeño Apolo. “Ni siquiera me paga una renta él, ni siquiera me da pensión alimenticia, ni siquiera nada, así que no es que sea por dinero”, expresó y confirmó su deseo por vivir una vida alejada del escándalo.

Mayela aseguró que Apolo "les trajo" mucha alegría a las mujeres de la dinastía Pinal (Instagram: @luisenriquegp)

Mayela se refirió también a la decisión de Alejandra Guzmán, quien hace tiempo había declarado que pensaba poner a nombre del pequeño Apolo su herencia, en sustitución de su hija Frida Sofía, con quien no tiene relación.

“Eso es una estupidez, estoy segurísima que eso es una estupidez. No me interesa nada, yo por mí que le quite ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo, no me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo, como lo vieron ahorita, está feliz mi hijo, no necesita de nadie más”, expresó.

La mujer contó en el breve encuentro que sus hermanos la están ayudando temporalmente con la manutención del menor, dado que dejó de ir a trabajar a la pizzería que había establecido junto a Luis Enrique, y se aventuró a decir cuál sería el trasfondo de la situación dada a conocer por el hombre de 52 años.

“A lo mejor que se dieron cuenta que su hijo robó a su mamá, y no fui yo, y me quieren echar la culpa a mí, que también voy a demandar eso. No fue un robo realmente, pero lo que sea, a lo mejor me quieren echar a mí la culpa de algo que no hice y que puedo comprobar cada una de las cosas, todo”.

Mayela lamentó la situación en que se encuentra Apolo y aseguró que cuando iba a nacer el bebé ya se había sometido a una prueba genética.

Mayela Laguna ha vivido una relación contrastante con Luis Enrique (Foto: Instagram)

“Un hijo que las ha hecho más felices que en toda su vida a las Pinal, un niño que en 4 años y medio a mi suegra le dio vitalidad, a Alejandra le dio la felicidad que nunca ha tenido, a Luis Enrique la felicidad que nunca ha tenido, un hijo que lo único que ha hecho es darles felicidad y que no le enjareté a nadie, nosotros hasta nos hicimos una prueba cuando yo estaba embarazada (fue) genética, o sea que tengo todo para comprobarlo. Lo hicimos para saber si era niña o niño antes de tiempo, nadie dudó y fue genética”, explicó.

Finalmente expresó que su bebé no se merece ser desconocido a nivel nacional por su propio padre: “Yo no puedo legalmente decirle ‘una prueba de paternidad’, no puedo, porque yo estaría reconociendo que no es su papá, él tiene que pedir la prueba de paternidad, y no lo ha hecho, y no lo hace, o sea, no va a quedar como pend*jo ante toda la sociedad, va a quedar la duda siempre, pero yo lo que quiero es si no se va a hacer la prueba de paternidad, quitarle el apellido, no quiero que mi hijo se apellide Guzmán, no me importa… mi hijo no se merece un papá como él, que lo desconozca nacionalmente”, recalcó Mayela Laguna.