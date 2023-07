Ser cosplayer en México, un trabajo que sí es redituable

Las personas que se dedican al cosplay adaptan su personalidad con la de los personajes que llegan a interpretar Crédito: (Vinlleurcos/IG)

La cultura del cosplay en el territorio mexicano apareció por primera vez en 1990, momento en el que comenzaron a reproducirse expresiones verbales y no verbales provenientes de Japón, mismas que se popularizaron entre la juventud de ese entonces. A partir de ese momento, dicha práctica ganó importancia entre los fanáticos del anime, mejor conocidos como otakus.

El cosplay para los jóvenes representa una oportunidad de recrear y resignificar su afición y realidad junto con otros miembros por medio de su cuerpo, ya que llegan a construir identidades a partir de la adopción de ademanes, señales y sentimientos de los personajes que adoptan, actividad que generalmente comparten con el público en general.

En entrevista en exclusiva con Infobae México, el cosplayer que responde al nickname Vincent, detalló que personalmente lleva a cabo una fusión entre el arte y el maquillaje. A lo largo de su trayectoria se ha caracterizado de personajes de Marvel y diversos animes, ya que es la línea que sigue.

Su carrera dio inicio el pasado 29 de agosto de 2021 y hasta el momento lleva un año y 8 meses activa llevando personajes animados a la vida real. Su proceso de caracterización va más allá de lo común, ya que además de hacer lo posible por recrear lo más fielmente posible al personaje también escoge los colores del maquillaje según considere que vaya más con su tono de piel.

Vincent es una chica que se dedica al cosplay en la CDMX (foto: Vinlleurcos/IG)

“No utilizo el maquillaje únicamente para el cosplay, sino también para mi; sin embargo, si los contemplo teniendo en mente las características del personaje que voy a recrear”, detalló.

Respecto a sus vestimentas indicó que la mayoría de las piezas las compra ya hechas o las que más se parezcan a lo que busca para posteriormente adaptarlas a los cosplays: “Los modificó de tal forma que vaya más acorde al personaje, pero hasta el momento no he confeccionado ninguno desde cero”.

Hasta la fecha, contó a Infobae México, el vestuario más económico que ha obtenido fue el que utilizó para caracterizarse del superhéroe Doctor Strange, ya que invirtió un aproximado de entre mil 500 y mil 800 pesos, mientras que el más caro tuvo un costo de 2 mil 700 pesos, pues representó a Evelyn, uno de los personajes más famosos de la franquicia de videojuegos conocido como League of Legends (LOL).

Señaló que no solamente le da vida a múltiples personajes, sino que además le genera trabajo, una de las ramas que aborda es la fotografía. Debido a que no cuenta con mucho tiempo de experiencia, la mayor parte de su proceso creativo lo realiza desde casa, hablando específicamente de su cuarto, ya que cuenta con una pequeña adaptación de estudio.

En ocasiones cuando acude a convenciones como invitada especial lleva consigo un fotógrafo profesional, quien al mismo tiempo le toma fotografías en diferentes puntos de la Ciudad de México. Recalcó que incursionó en el mundo del cosplay cuando comenzó la pandemia por Covid 19, pues antes de eso se dedicaba a realizar presentaciones de dance cover.

Vincent se encarga de adaptar y complementar todas sus adaptaciones (foto: Vinlleurcos/IG)

Mencionó que durante el confinamiento por la pandemia de 2020 fue el momento en el que empezó su pasión por el anime, los videojuegos y las películas de superhérores, por lo que comenzó a seguir la carrera de otros cosplayers en diferentes estados de la República, gracias a ello experimentó con muchas formas de maquillaje y vestimentas, con el principal objetivo de recrear a sus personajes preferidos.

El proceso de selección de sus pelucas lo realiza tomando en cuenta que pueda modificarlas y utilizarlas para más de un cosplay “además desde que comencé mi carrera me casé con un lugar que me ofrece buena calidad en sus productos y me evitar tener que estar batallando”.

(foto: Vinlleurcos/IG)

Para Vincent incluso el tipo de tela influye en la caracterización, puesto que además de contemplar el hecho de que no sea incómoda para ella por los movimientos y caminatas que realiza, toma en cuenta las tonalidades y las texturas que muestra el personaje en cuestión para poder incluso darle el nivel social que representa.

Por otra parte, las elecciones de sus personajes los toma en cuenta de las sugerencias de sus seguidores y algunos otros porque considera que comparte características de personalidad con ellos, sin importar si se trata de un hombre o una mujer, “ya que sino compartimos carácter no puedo hacer una buena interpretación”.

Cuando se caracteriza adapta su personalidad a la del personaje (foto: Vinlleurcos/IG)

“Empezando por la adaptación de las pelucas tardó mínimamente dos días, en la preparación del vestuario tres días y en el maquillaje alrededor de 6 u 8 horas, en total invierto en cada caracterización un promedio de 5 días”.

Adicionalmente, cuando acude a convenciones o sesiones fotográficas porta un kit de maquillaje para poder retocarlo en caso de que se le desgaste y en el caso de las pelucas lleva un peine especial dependiendo del tipo de peinado que lleve para evitar maltratarlo. A lo largo de su trayectoria ha sido invitada a convenciones realizadas dentro de la CDMX y otros estados como Yucatán y Monterrey.

Para Vicent, un punto clave de hacer cosplay es que cuando fans le piden tomarse una foto, ella debe comportarse como el personaje que está interpretando y dejar de lado su propia personalidad con el principal objetivo de brindarle una experiencia placentera al fanático que acude a ella por su interpretación.