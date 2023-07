Así es la ‘Xochigrafía’ creada por simpatizantes de Xóchitl Gálvez

Simpatizantes de la senadora compartieron en redes sociales una monografía titulada, "Xochigrafía". (Twitter @ConVivirLaSelva)

Tras el destape de la senadora Xóchitl Gálvez como aspirante a la candidatura presidencial por la alianza ‘Va por México’ se ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales. La creatividad de los internautas no tiene límites y en esta ocasión fue publicada una monografía que resume la vida y trayectoria de Gálvez.

Cabe señalar que las monografías son un escrito acompañado de imágenes que ilustran cada una de las ideas recopiladas de un trabajo de investigación previo. Tal es el caso del gráfico que narra la experiencia de Xóchitl desde que era niña.

La monografía está dividida en escenas, un total de ocho recuadros exponen momentos claves en la vida de la senadora. El inicio refleja la etapa de su infancia y el evento que ha circulado en internet, cuando Xóchitl se dedicaba a vender gelatinas para ganarse la vida y ayudar a su familia.

A continuación destaca la mudanza que marcó su destino, llegar a vivir a la Ciudad de México desde su natal Tepatepec, Hidalgo. Pues al ser la primera vez que se trasladaba en metro ella solía hacerle una seña al tren para que se detuviera sin saber que generalmente se detiene en cada estación.

Las siguientes escenas ilustran su carrera universitaria, la empresa que formó y su participación en cargos públicos. Por ejemplo cuando llegó a ser alcaldesa de la demarcación Miguel Hidalgo, así como su trabajo con el expresidente de México, Vicente Fox Quesada.

En redes sociales circula una monografía que resume la vida y trayectoria de Gálvez. (@ConVivirLaSelva)

La Xochigrafía fue compartida en Twitter por el usuario @ConVivirLaSelva y acompañó la imagen con un llamativo texto, “La primer presidenta de México será de origen indígena! Qué justicia más grande se puede hacer a todos y todas los habitantes de este nuestro México!”, se puede leer.

Reacciones y opiniones de todo tipo por parte de los internautas no se hicieron esperar, “Vamos con todo”, “Dicen sus paisanos que nunca los ha apoyado”, “Lo bueno es que solo se quedará impresa en una monografía. Sigue soñando”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la imagen.

Recientemente la senadora tuvo una entrevista con Adela Micha donde reveló gran parte de su vida y dio a conocer de dónde viene, sus intereses políticos y datos más personales.

De igual manera, simpatizantes de Xóchitl Gálvez, compartieron en redes un video creado con inteligencia artificial donde la aspirante le responde a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum Pardo, un señalamiento donde comentó que “no cualquier mujer puede puede ser presidenta”.

En el video, se ve la imagen de Gálvez señalando que “me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta, y tiene razón, no puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es, no puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar sin pensar en competir, no puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito”.

La figura de Gálvez creada con inteligencia artificial continúa con otra frase, “yo viví donde no se podía vivir, yo crecí donde no se podía crecer, yo amé donde no se podía amar”.