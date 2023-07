Sugey Ábrego arremetió contra Ana María Alvarado por “Todo para la Mujer”

Sugey Ábrego aseguró que Ana María Alvarado se enojó con ella por quitarle su lugar en "Todo para la Mujer" (Instagram/@sugeyabregotv/@anamariaalvarado)

Ana María Alvarado fue acusada por Sugey Ábrego de haberla bloqueado en Sale el Sol por haberla reemplazado en Todo para la Mujer, pero la presentadora no se quedó callada y se defendió, negando estar enojada con la actriz.

La noche del 29 de junio Sugey Ábrego mencionó que, aparentemente, Ana María está enojada con ella por haber quedado en su lugar tras su despido de Todo para la Mujer, pues el matutino de Imagen Televisión es el único programa en que no la han recibido para promocionar sus proyectos.

“No me reciben en Sale el Sol porque Anita Alvarado está muy molesta que porque dice que yo me quedé con su lugar, la verdad es que ella tiene mi celular, ¿por qué no me marcó?”

Sugey era invitada al programa desde antes del despido de Ana María, pero ahora aparentemente tomó su lugar (Instagram/@maxwoodside)

Agregó que, como es un chisme que le hicieron saber varias personas, ahora sólo está en espera que Alvarado resuelva sus conflictos y después, en donde se encuentren, hablen sobre por qué está molesta con ella.

Ya que las declaraciones de la modelo de OnlyFans fueron difundidas por varios reporteros, llegaron a oídos de Ana María, quien no tardó en responder a Sugey.

A través de una video que publicó en su canal de YouTube, la presentadora negó tener la capacidad de bloquear de esa forma a alguna celebridad de Sale el Sol y, sobre todo, no tiene motivo para estar enojada con Ábrego como para no quererla en el matutino.

Además de Ábrego, hay otros presentadores que también van ocasionalmente a "Todo para la mujer" (Captura de pantalla/Instagram)

“Estaba viendo un video de Sugey Ábrego que dice que yo la bloqueé de Sale el Sol, ni que fuera la productora. Además, no sé, ella trae como un malentendido, una mala información (...) ¿yo por qué voy a tener algo en contra de Sugey? Para nada”

Alvarado aclaró que, para ella, Sugey no se quedó en su lugar y tampoco fue despedida de Todo para la Mujer por su culpa, sino que es una conductora nueva del programa, por ende, no hay motivos para que esté enojada.

“Ni se quedó en mi lugar, ni me quitaron por ella, es un trabajo, ella está ahora, yo estuve antes y para nada tengo esas ideas. Sugey tal vez no me conoce, o me conoce muy poco para que piense eso”, agregó la periodista.

Ana María fue despedida de Todo para la Mujer en febrero, tras ser ignorada por Maxine en el programa (Instagram/@maxwoodside)

También dejó claro que está feliz por las personas que entraron al programa de Maxine Woodside porque significa que tuvieron un trabajo nuevo. Asimismo, enfatizó que hasta hoy ve su despido como cambios que que la Reina de la Radio tomó por el bien de su programa y, por tanto, no está enojada con cualquiera de los implicados.

“Yo no creo que nadie entró en mi lugar, solamente fueron cambios, que así decidió Fer y Maxine y está perfecto, lo he dicho mil veces”

Anita recordó que ella ha apoyado los proyectos de Sugey, inclusive ha asistido a sus eventos, algo que aparentemente la modelo ya olvidó.

Alvarado aseguró que en el momento en que vuelva a ser a Sugey, la saludará con gusto a pesar de sus acusaciones (Captura de pantalla/YouTube)

Además, el único motivo por el que no le ha llamado, a pesar de tener su número de teléfono, como lo mencionó Ábrego, fue porque no tenía un motivo para hacerlo.

“Sugey, no tengo nada en contra de ti, no soy la productora, no se te ha bloqueado, no sé de dónde adjudicas que yo puedo estar haciendo o diciendo eso, para nada, hasta hemos regalado pases de tu obra, creo que te malinformaron”

Para cerrar, dijo que así como la actriz mencionó el tema como un “chisme” que le llegó, espera que se lo tome como tal porque sólo son rumores falsos que están circulando.

Cabe recordar que, hasta hoy, Ana María está en una batalla legal en contra de Maxine Woodside por haberla despedido de Todo para la Mujer el pasado febrero, sin darle su liquidación por trabajar con ella 32 años.