La guarida de los Narcosatánicos en CDMX, 35 años después de su auge y caída

Entre las calles de la colonia Cuauhtémoc, en el centro de la CDMX, se oculta la que fuera la última guarida de los Narcosatánicos (Infobae)

La tranquilidad que impera en el cruce de Río Sena y Río Balsas palidece ante la trágica historia que ocultan las paredes del edificio anaranjado y crema que se encuentra en esa esquina. El inmueble ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México, fue el escenario final de los “Narcosatánicos”.

Encabezados por Adolfo de Jesús Constanzo, la banda criminal practicaba el culto de origen africano Palo Mayombe, bajo el cual realizaban rituales y sacrificios tanto animales como humanos –se les acusó de al menos 13 asesinatos, aunque se cree que fueron más de una veintena–. También se dedicaban a la extorsión y al tráfico de drogas.

El sábado 5 de mayo de 1989 se registró una balacera en el número 19 de Rio Sena, los “Narcosatánicos” se enfrentaron a plomo con la policía. Las autoridades les seguían la pista presionados por el conflicto diplomático entre México y Estados Unidos que había ocasionado el asesinato de un joven estadounidense a manos de su culto.

Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, El Padrino y La Madrina de los Narcosatánicos (Archivo)

Tras horas de balacera y con el inmueble rodeado, los “Narcosatánicos” se supieron vencidos y en un acto de desesperación, Constanzo pidió a uno de sus seguidores que lo asesinara. Y así fue.

Cuando los uniformados por fin lograron entrar al edificio de Río Sena 19, “El Padrino” –como era apodado el líder de la banda– yacía muerto junto a Martín Quintana. Mientras que Sara Aldrete, alias “La Madrina”, la pareja y alumna más adelantada de Costanzo; así como Omar Orea y Álvaro de León Valdez, “Duby”, quien habría asesinado a Adolfo de Jesús y a Omar, fueron detenidos.

A casi 35 años del caso, los “Narcosatánicos” vuelven a causar revuelo debido a los expedientes inéditos a los que obtuvo acceso la periodista Laura Sánchez Ley, de los que dio una probada en un reportaje de Milenio y que ahora expone en el podcast “Expediente Narcosatánico” de la plataforma Podimo.

La guarida desconocida, 35 años después

Así se ve actualmente la guarida de los Narcosatánicos (Rodrigo Gutiérrez/Infobae)

La gente sale y entra del portón negro del edificio anaranjado y crema que marca con números dorados el 19 de Río Sena. El inmueble de cinco pisos se esconde tras los frondosos árboles de la banqueta.

En la inquieta colonia Cuauhtémoc, esa esquina parece un oasis de tranquilidad. Igual se ven a personas paseando a sus perros y haciendo sus compras, que oficinistas llegando en bicicleta y algunos autos circulando por sus calles.

Sin embargo, hace 35 años, esa serenidad fue quebrada por completo. Durante horas una balacera marcó la caída de los “Narcosatánicos”. Mucha gente que pasa diariamente por esas calles y algunas que incluso viven ahí, no lo saben.

Y no tendrían que saberlo. La gran mayoría de las personas que habitan la zona tienen poco tiempo haciéndolo, otros más son extranjeros y muchas de las viviendas son ocupadas brevemente como Airbnb, así lo explicó a Infobae México un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que vigila ese cuadrante.

El número 19 de Rio Sena fue el escenario de la caída de los Narcosatánicos (Rodrigo Gutiérrez/Infobae)

Esto se debe a la gentrificación de la colonia Cuauhtémoc, donde se debe tener un importante nivel adquisitivo para vivir en la zona.

Por su privilegiada ubicación, muy cercana al Circuito Interior y Paseo de la Reforma, los departamentos tienen un precio medio de 5 millones de pesos y rentas superiores a los 20 mil pesos, según el portal especializado de Propiedades.com; y si se trata de casas, los precios se disparan por encima de los 12 millones de pesos en venta y casi 60 mil pesos en renta.

Es por eso que ni siquiera el uniformado sabía que el sangriento fin de los “Narcosatánicos” había ocurrido entre las calles que le toca cuidar.

Mientras que las pocas personas que conocen del tema prefieren no hablar. “Sí sabía que aquí pasó el caso (de los “Narcosatánicos”), pero fue hace mucho tiempo. Aquí no pasa nada”, dijo de forma apresurada una joven con voz caribeña quien prefirió no dar su nombre antes de ingresar al edificio.

Un detalle que llama la atención, conociendo la historia del edificio, es el pequeño altar que se encuentra justo en la esquina. La estructura de metal pintada de blanco, rodeada de rosas y una pequeña jardinera, protege con unos cristales las figuras de tres personajes centrales para el catolicismo mexicano: la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Juan Diego.

El altar en frente de Río Sena 19 (Rodrigo Gutiérrez/Infobae México)

Para los que conocen la historia, el altar es quizá un recuerdo de lo que ocurrió en el quinto piso de aquellos departamentos, una protección extra para los creyentes que nunca está de más.

No es la única “huella” religiosa en el lugar. En la planta baja de la propiedad hay una paletería que recibe a sus clientes con varias imágenes religiosas: una Virgen María, dos Vírgenes de Guadalupe y un Sagrado Corazón de Jesús.

La tranquilidad que oculta la tragedia que guarda el edificio de Río Sena 19 continúa. Mientras un hombre de avanzada edad sale de aquel enigmático portón negro, detiene su paso en la esquina del inmueble, justo frente al altar, se toma unos minutos para persignarse, orar unas palabras y seguir con su camino.