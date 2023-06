Talina Fernández: la tragedia y escándalos que marcaron a “la dama del buen decir”

Talina Fernández procreó a tres hijos: Patricio, Jorge y Mariana (Foto: Instagram)

La tarde de este miércoles 28 de junio se dio a conocer la muerte de Talina Fernández, la emblemática presentadora de televisión falleció a los 78 años debido a una leucemia fulminante y de que hace algunos años ya le habían retirado algunos tumores cerebrales.

Tras un mes padeciendo complicaciones en su salud, finalmente “la dama del buen decir” vivió sus últimas horas en el Hospital Español, en Ciudad de México, según compartieron sus hijos Pato y Coco Levy.

“Está inconsciente, está hospitalizada de urgencia y Coco la reporta como sus últimos minutos”, ya había adelantado al aire el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La vida de Catalina María del Sagrado Corazón Veró Vela transcurrió entre los sets de televisión y las cabinas de radio, es recordado su trabajo en emisiones como La cosquilla, Nuestra casa, Hoy, y más recientemente Cuídate de la cámara y Sale el sol.

Así lucía Talina en los años de "Caras y Gestos". (Ig: talinafernandezoficial)

Además, la presentadora que estudió en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt y en Illinois, Estados Unidos, apareció como actriz en películas como Las gemelas, Muchachita y Tenías que ser tú.

En el terreno familiar, Talina formó una familia con el francés Gerardo Levy, con quien procreó a sus hijos Patricio, Jorge y Mariana.

Pero su vida y extensa trayectoria estuvieron marcadas también por la tragedia y algunos escándalos.

Mariana Levy, la única hija de “la dama del buen decir”

Fue el 29 de abril cuando Talina sufrió la pérdida de su única hija mujer. Y es que Mariana Levy, quien por entonces ya se había convertido en una popular actriz e incluso había protagonizado la telenovela La pícara soñadora, fue víctima de un infarto fulminante.

Y es que Mariana se dirigía con su esposo, hijos y algunos amigos de los menores a celebrar el Día del niño al parque de diversiones Six Flags, en la Ciudad de México.

En el trayecto a bordo de su vehículo, Mariana y ‘el Pirru’ se percataron de que estaban a punto de sufrir un asalto y, ante el terror, la joven padeció un infarto y falleció de inmediato a los 39 años.

Esta tragedia impactó a Talina Fernández, quien por 17 años recordó en distintas ocasiones a su fallecida hija.

Mariana Levy murió a los 39 años a causa de un infarto (Foto: Archivo)

A 16 años de la muerte de Mariana, Talina se conmovió al leer una carta al aire, con dedicatoria especial para su hija. “Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros, era tu cumpleaños 39 y ¿Cómo saber que era una semana antes de tu partida?, te llevé unos aretes chiquitos de rubí, que eran de mi mamá, tú eras delicada, no eras ostentosa, y los aretes te encantaron, y yo, sin pausa en el amor, te abracé y pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada”.

Coco Levy y sus múltiples señalamientos de acoso

En junio de 2022 la actriz Danna Ponce denunció pública y legalmente a Coco Levy, quien entonces fungía como productor en Videocine, por presunto abuso y acoso sexual.

La joven explicó que al acudir a la oficina del hijo de Talina en busca de una oportunidad en el mundo del cine, Coco se habría aprovechado para hacerle insinuaciones, incluso le habría tocado el pecho y la besó sin su consentimiento.

Tras el relato, al menos una decena de mujeres se sumaron a los señalamientos y revelaron que dicho comportamiento era algo común en Coco, quien por su parte negó las acusaciones, aunque fue despedido de la empresa filial de Televisa y vinculado a proceso en octubre de 2022.

Danna Ponce y algunas actrices más señalaron a Coco Levy por acoso sexual (Fotos: Instagram)

Finalmente la actriz tuvo que retirar su denuncia legal pues el tema no estaba fluyendo como ella esperaba. Por su parte Talina Fernández siempre defendió a su hijo y tachó de “exageradas” las denuncias de las actrices.

“Coco no hizo nada, todo es falso y todo va a salir bien. Estamos juntos mis hijos y yo; yo sé a quien eduqué y a quien crie”, llegó a declarar.

Los roces con su nieta Paula

Más recientemente, Talina llegó a tener problemas con su nieta Paula, hija de Mariana Levy. Y es que la también hija del “Pirru” había estado “portándose mal”, pues metió a su novio a su cuarto y una vez dejó la puerta de la casa abierta. Cabe destacar que la joven vivía en la casa de la hoy fallecida, quien fue su segunda madre tras la muerte de Mariana.

“Fui y la regañé, y el novio estaba en el cuarto de Paula echado, le dije ‘a este señor no me lo vuelves a traer’, yo enfurecida porque cómo me dejas la puerta de la casa abierta”, contó a Mara Patricia Castañeda este mismo año.