“Súbanlo a las redes cuando haya trascendido”: Andrés Tovar compartió emotivo video de Talina Fernández

Talina Fernández pidió a Andrés Tovar que compartiera un video donde agradece la oportunidad de volver a vivir en 2020. (Captura de pantalla @AndresTovarP)

La tarde del miércoles 28 de junio se dio a conocer la trágica noticia de la muerte de Talina Fernández a los 78 años. Durante las siguientes horas tras la confirmación del fallecimiento de la “Dama del buen decir”, comenzaron a circular mensajes y condolencias a sus familiares.

Tal fue el caso del productor Andrés Tovar, quién compartió a través desde su perfil de Twitter un video con fecha de 2020 donde aparece Talina Fernández agradeciendo por un año más de vida, pues se encontraban en épocas navideñas y vísperas de año nuevo.

“Comparto este video a petición de Talina”, señaló el productor y especificó que la conductora le había pedido que lo hiciera público una vez falleciera. En ese entonces ella se encontraba bien de salud y gozaba un nuevo capítulo de su vida.

“Súbanlo a las redes cuando haya trascendido”- dijo. “Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…” (Navidad 2020) Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti”.

Comparto este video a petición de Talina. “Súbanlo a las redes cuando haya trascendido”- dijo. “Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…” (Navidad 2020)

Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti. pic.twitter.com/C54HZZubzQ — Andrés Tovar (@AndresTovarP) June 29, 2023

En el videoclip se ve a la periodista de espectáculos muy contenta y con un semblante de felicidad, a continuación se dirige a la cámara y envía un mensaje agradeciendo a los presentes y a Andrés por haberla cobijado en su grupo.

“Termino este año con una alegría nueva en mi corazón. Cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda más qué hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho de mucho tiempo y me tienen la paciencia. Me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas y yo no tengo más que agradecimiento”, dijo Talina.

“Acabo el año dándole gracias primero a Dios y luego a mis compañeros. A Andrés que me recuperó de algo que ya veía venir como cayendo en una cuesta. De repente estoy viva otra vez y de repente tengo nuevos amores, yo no sabía que mi corazón que ya estaba ahíto de amor de tantos años de haber amado y todavía tuviera cupo para tantas personas”.

Fernández nombró al grupo que le abrió los brazos para seguir, mencionó a Andrés, Charlie, Paulina, Luzma, y Pepe. En palabras de Talina, llenaron su vida con alegría y con enseñanzas. “Ver a los jóvenes rompiéndose en pedazos para hacer las cosas bien, para tener una familia, para ser gente decente. Soy muy bendecida”, finalizó cuando la voz comenzó a quebrarse por lágrimas de felicidad.

En la misma publicación, Andrés Tovar le dedicó más palabras emotivas, con las que recordó sus enseñanzas y le agradeció por su amistad tanto tiempo.

El productor Andrés Tovar compartió un tweet con emotivas palabras hacia Talina Fernández. (Captura de pantalla @AndresTovarP)

“Millones de gracias por tu confianza, generosidad, cariño, tus enseñanzas, profesionalismo, tus porras, y tu sonrisa, todo. Honrado de haber compartido con un referéndum de la TV en español, pero sobre todo, por considerarme tu amigo. Descansa en Paz. Dios contigo y tu familia siempre”.

Acerca de la causa de muerte de la periodista, esta fue revelada por su hijo, Patricio Levy, quien confirmó a Ventaneando que su madre padecía leucemia y la enfermedad avanzó rápidamente en su cuerpo.