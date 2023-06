Quién fue el último novio de Talina Fernández

Talina Fernández (Ig/talinafernandezoficial)

Talina Fernández falleció a los 78 años de edad luego de una lucha contra la leucemia. Fue una importante figura de la conducción de televisión mexicana y una importante periodista. Participó en el cine y en programas de televisión como Cuídate de la Cámara, Sale el Sol, Gemelas y Muchachita.

La dama del buen decir, apodo ganado gracias a su elocuencia al hablar y su facilidad de palabra, murió enamorada de su último novio, demostrando que, a pesar de la edad, jamás le cerró las puertas al amor.

Su muerte fue anunciada por Coco Levy, su hijo, quien dijo a los medios de comunicación: “Hace exactamente 15 minutos acaba de continuar su viaje mi mami. Ustedes saben que mi mami siempre tuvo un viaje de amor, era amor. Nada más pensaba en lo bueno de la gente. Y así se fue, rodeada de todos los que la aman. Finalmente no tiene dolor y se fue con una sonrisa y recordando a todas la gente que le ha dado cosas buenas. Y que así al recuerden porque ella sólo ha dado cosas buenas”.

Talina Fernández y su novio de la misma edad: 78 años (Foto: Cortesía TV Azteca)

Talina Fernández dejó un hueco en el mundo del espectáculo y el periodismo nacional. Celebridades y personalidades de todo el país despidieron con elogios a la conductora y dieron su pésame a sus amigos y familiares.

El último amor de Talina Fernández se llama José Manuel, un hombre que conoció el año pasado, a quien se refirió como “una bendición” y de quien estaba enamorada.

Cómo conoció Talina a José Manuel

La historia de amor entre la Dama del buen decir y su novio comenzó cuando una muchacha se le acercó en el supermercado. Cuenta la conductora que la joven le dijo que su tío estaba perdidamente enamorado de ella. Con su particular confianza, la Dama del buen decir le dio su número de teléfono para que la llamara.

La conductora contó cómo fue el momento en que José Manuel llegó a su vida crédito: YT/ Talina Fernandez Oficial

“Entonces al tío lo invité a tomar un café a mi casa el lunes. El miércoles me invitó a comer y a conocer su departamento... el viejo truco. Y me gustó tanto la arquitectura que ese fin de semana lo invité a una pijamada a mi recámara y ya de ahí nos seguimos”.

Talina Fernández declaró en más de una ocasión que su vida íntima en pareja continuaba y que su edad no era un impedimento para ello. En palabras de ella, el lívido jamás la abandonó.

Para ella era esencial vivir el momento, pues estaba entendida de la edad que tenía. “Tengo un novio, es un gran compañero, vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias y como no tenemos mucho tiempo todo ha sido muy rápido. Porque eso de a ver si en noviembre me caes bien pues no, eh, yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre. Entonces todo ha sido así. A los 10 días lo invité a Acapulco, ni modo, como va”, contó.

Talina Fernández declaró en más de una ocasión que su vida íntima en pareja continuaba y que su edad no era un impedimento para ello. En palabras de ella, el lívido jamás la abandonó (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Poco se sabe de José Manuel, pero fue el último gran amor de una de las periodistas mexicanas más importantes, cuyo labor periodístico la llevó a cubrir momentos clave en la historia del país, como la muerte de Colosio.

Los novios de Talina Fernández

La Dama del buen decir nunca tuvo miedo al compromiso. Se casó por primera vez con Gerardo Levy, un hombre de origen francés con quien procreó tres hijos: Coco, Patricio y Mariana, ésta última falleció a temprana edad y se convirtió en uno de los momentos más trágicos de la vida de la conductora.

Luego de diez años de matrimonio, se divorció y tiempo después conoció a Alberto Velasco, de quien se enamoró y se duró seis años de casada. Después de esa breve historia, Talina se casó con Alejandro Carrillo en un matrimonio que duró 34 años.