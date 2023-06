Paco Álvarez, esposo de Dulce María, responde a Infobae: su vida entre el cine, la paternidad y un matrimonio “rebelde”

Paco Álvarez responde en Infobae: el equilibrio entre el cine, su paternidad y un matrimonio “rebelde” (Foto: Cortesía)

Cineasta, escritor, y documentalista mexicano. Ha ganado múltiples premios como Honorable Mention Award del Metropolitan Film festival de Nueva York y de la mención honorífica en el Binational Independent Film de Texas. Sin embargo, y de forma más reciente, también su historia ha estado directamente relacionada con una de las popstar más importantes de México: Dulce María.

Paco Álvarez, a quien la integrante de RBD conoció precisamente dirigiendo uno de sus videos musicales -No Sé Llorar-, se mantiene más firme que nunca en la industria y su área de expertise, pues estrena dos importantes proyectos: su documental SAL, el cual relata la historia del box mexicano Salvador Sánchez, homenajeando su historia desde el punto de vista documentalista. Este documental ya ha ganado diversos premios en Cannes, Roma, Italia, Londres y Tokio.

“Bueno es una historia, como muchas en México, que no se habían contado; hay muchas por ahí que merecen ser contadas. Esta es de un atleta muy conocido en el mundo y mexicano entonces ya de entrada por ahí hay un punto o un valor que se debe recalcar, además si a eso le sumamos su vida, historia o su muerte que es sumamente sospechosa, trágica y repentina pues imagínense se tienen elementos ideales para hacer un documental”, inició Paco Álvarez en entrevista con Infobae México.

“SAL”: cómo hacer un documental biográfico sin caer en el cliché

su documental SAL, el cual relata la historia del box mexicano Salvador Sánchez (Foto: Cortesía)

“Justo es algo muy difícil de hacer, innovar, para lograr un formato distinto porque al final de cuentas para un material así debes tener ciertos elementos como la investigación que te ayuden a comprender el pasado, pero lo que puede diferenciar mi documental de los demás es que quizá este está hecho con mucho sentimiento”, explicó el cineasta.

Sin embargo la clave maestra pareciera estar más allá de la información y concentrarse en procurar hacer sentir a su espectador el sentimiento: “Es un documental que es muy sentimental y la gente que lo ha visto pues dice que le llegó al corazón. Hay muchas investigaciones muy serias que dan la información muy cruda y directa y yo lo que hice fue tratar de ser más emocional, empático con todas las historias y el resultado quizá si lo distinga de todos los demás”.

“Un Viaje Inesperado”: cuándo y dónde se estrena en plataformas digitales

En el mes de agosto se podrá disfrutar en Amazon Prime de Un Viaje Inesperado, un largometraje que dirigió y relato la historia de una joven superficial y adinerada, que recibe como herencia de su padre un diario donde le indica que debe realizar un viaje a Chiapas para poder acceder a todos sus bienes.

El mexicano reestrenará su película en plataformas digitales (Foto: Cortesía)

“Ahora que ya salió de cines y va a entrar a esta etapa de plataformas streaming y es definitivamente para otro público, aunque la película está hecha para los jóvenes, pero a la gente mayor o adulta nos dice que les encanta porque los paisajes de Chiapas obvio conecta con ellos. Decidí hacerla porque era una historia que traigo en la mente y pues se dio la oportunidad de poder adelantar el proceso del guion y así… Fue tomar el toro por los cuernos y nos seguimos como dicen vulgarmente ‘Como hilo de media’ hasta que la terminamos”, agregó sobre el proyecto.

Cómo mantiene el equilibrio entre su vida profesional y su matrimonio con Dulce María

Aunque los fans de la protagonista de Rebelde -para Televisa en el año 2004- suelen ver a la pareja de famosos más que unidos todo el tiempo en redes sociales, la demandante agenda que tienen los dos suele complicarles dicha etapa de su vida que de forma algo reciente se concretó con una gran boda y la tierna llegada de su primogénita: Ana Paula.

“Fue muy difícil, yo creo que se necesitan sacrificios tanto de un lado como del otro. Un poco de la vida familiar por cumplir compromisos pero uno siempre trata de que sea lo único porque siempre va a ser mi familia, eso es definitivo. Pero también tengo un trabajo o cosas que hacer, entonces la línea es muy delgada y es muy difícil mantenerla todo el tiempo y hay días en las que uno debe meterle más al trabajo porque es así entonces uno trata de aprovechar los momentos con la familia lo más que se pueda porque están al 100 por ciento”, confesó.

Dulce María y Paco Álvarez ya tiene una hija (Foto: Instagram/dulcemaria)

Paco Álvarez trata de que Dulce María y su hija tengan toda su atención cuando así le es posible sin trabajo: “Cuando estoy con mi hija o mi esposa es eso, soltar el teléfono y no decir que ‘Estoy, pero no estoy’ o sea estar a media. Creo que eso sí lo hago bien, salvo que tenga que trabajar y me voy temporadas de hasta dos meses para filmar y sí es duro, muy difícil. Pero en la medida de lo posible pues ya me llevaré a la bebé. Es que tengo mucho trabajo, por eso son otros temas”, externó.

Sobre la idea de que su profesión pueda intervenir en el confirmado documental de RBD que realizará el manager de la banda donde también participan Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann señaló:

El director mantiene muy buen amistad con los compañeros y respectivas parejas de cada uno de su esposa, Dulce María (Foto: Instagram/@rbd_musica)

“No podría aún si me dijeran porque tengo otros proyectos y voy a estar viniendo y regresando entonces me sería imposible. Para dedicarte a un documental de esa magnitud pues Guillermo Rosas de seguro ya tienen a alguien para esa tarea, porque se necesita estar al 100 por ciento, se necesita seguir a todos con cámaras, equipos y unidades para hacer un buen documental. Entonces no creo que sea yo la persona indicada porque tengo mucho trabajo y proyectos. Me es imposible. Aún así ahí voy a estar seguramente, más bien me va a tocar a mí salir ahí seguramente”, finalizó.