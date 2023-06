“Una verdadera guerrera”: Marko Cortés reacciona a la baja de Lilly Téllez de contienda electoral

Marko Cortés y Lilly Téllez. Fotos: PAN / Tw @LillyTellez

Lilly Téllez anunció que no participará en el método por el que Va por México seleccionará a su candidato o candidata presidencial debido a la falta de certidumbre y equidad que prevalecen en el proceso. De esta forma, la senadora se baja de la contienda opositora tras mostrarse como una de las voces más autocríticas.

Pese a que Téllez acusó que el procedimiento fue configurado de tal forma que no garantiza una igualdad de oportunidades entre los aspirantes, así como la falta de réplica por parte de las dirigencias partidas, Marko Cortés respaldo su decisión y reconoció todo el aporte que ha realizado para afianzar un frente opositor.

Mediante su cuenta personal, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) expresó: “Querida Lilly Téllez, debo agradecer que de manera decidida hayas aceptado levantar la mano y reconozco que tu participación generó revuelo positivo en la opinión pública.

“Estoy seguro que en este gran proyecto hay lugar para quienes queremos realmente corregir el rumbo de México y que seguirás aportando todo tu talento para lograrlo. Amiga, como te lo he expresado en lo privado, todo mi reconocimiento por ser una verdadera GUERRERA”.

Marko Cortés, presidente del PAN durante la presentación del Frente Amplio por México y su método de elección. Foto: @MarkoCortes

Este 26 de junio las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el procedimiento por el será determinado al o la Responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México (FAM), término establecido para eludir sanciones electorales.

Así, el ganador o ganadora de este proceso será quien represente a Va por México en el proceso electoral 2023-2024 en busca de la presidencia de la República. No obstante, el anunció no estuvo exento de críticas por parte de rivales y de los propios integrantes de la alianza, entre ellos, Lilly Téllez.

Luego del anuncio, la senadora presentó un listado con 50 interrogantes que surgieron en relación a vacíos y falta de detalles en el método. Dos días después y tras no recibir respuesta, informó su decisión de no continuar bajo los términos existentes.

“Nos han dejado tan sólo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. (…) Ante estas circunstancias ya he decidido que no participaré. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario sino alternativa y ejemplo”, expuso en una grabación.

La senadora anunció que “por congruencia y sentido ético” no participará en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición Credito:TW@LillyTellez

AMLO se pronunció sobre decisión de Lilly Téllez

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue enterado sobre la decisión de la panista en plena conferencia mañanera y no desaprovechó la oportunidad para, a casi manera de burla, abordar la noticia.

“Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Ya se dio cuenta. (…) Ya se están dando cuenta algunos y otros pues ya se dieron cuenta, pero quiere estar ahí porque quieren sacar una pluri”, dijo este 28 de junio.

El mandatario ha asegurado en diversas ocasiones que el proceso de Va por México se trata de una faramalla pues, ya hay una persona elegida para ser el candidato presidencial por la oposición. Sobre ello, aseguró tener la información exacta y que lo anunciará después de la “fiesta” del próximo 1° de junio (quinto aniversario de las elecciones de 2018 en las que resultó ganador).

Entre quienes han confirmado que participarán para ser el o la Responsable nacional para la construcción del FAM se encuentran Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. No obstante, al proceso pueden inscribirse todo aquel que cumpla con el requisito de las 150 mil firmas “de respaldo”.