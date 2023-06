El momento en el que Xóchitl Gálvez decidió pelear por la presidencia: ¿Qué papel jugó AMLO?

La aspirante a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez. Foto: Cuartoscuro

Selladas a cal y canto, las puertas de Palacio Nacional le revelaron una “poderosa” imagen a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez: con la banda presidencial en ristre y acompañada de millones mexicanos, la sede del Poder Ejecutivo se abriría nuevamente a la ciudadanía.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la legisladora reveló el momento en el que decidió sumarse a la contienda por la sucesión presidencial y competir por la candidatura de la coalición Frente Amplio por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, el instante que viró el rumbo de sus aspiraciones políticas fue cuando se encontró con las puertas cerradas de Palacio Nacional, a donde acudió el pasado 12 de junio para asistir a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador y ejercer su “derecho de réplica” ante señalamientos en su contra.

“No me abrió y ahí entendí un poderoso mensaje: esa puerta se abre de adentro hacia afuera y voy a llegar con millones de mexicanos a abrirle la puerta nuevamente a los mexicanos. Es increíble llegar a Palacio Nacional y que esté cerrado, ¿no qué era la casa del pueblo?”, cuestionó la senadora.

Xóchitl Gálvez y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Fotos: Cuartoscuro / Xóchitl Gálvez)

Sin embargo, confesó que se bajó de la pelea por encabezar el Gobierno de la Ciudad de México porque le gustan “los retos”; además, por un “acto de amor” al país, se inclinó por buscar la Presidencia de la República.

“Esto fue un acto de amor a este país, lo más seguro y lo más egoísta era quedarme en la Ciudad de México. Hay que meterle todo al acelerador, hay que emocionar a la gente, hay que empezar a construir desde cero. Sí hubo quien me dijo te vas a arrepentir si no lo intentas, te vas a arrepentir si, pudiendo hacer algo por México. no lo hiciste y sólo pensaste en tu proyecto personal”, reveló en entrevista para Radio Fórmula.

Xóchitl Gálvez va por la candidatura de la oposición

Segura de sí misma, Xóchitl Gálvez aseguró que será la “próxima presidenta de México” y confirmó que participará en el proceso interno de la coalición “Va por México” para definir a su abanderado rumbo al proceso electoral del 2024.

“Voy a ser la próxima presidenta de México. (...) Si ustedes van, yo voy”, afirmó a través de un mensaje en video, publicado el pasado martes en su cuenta de Twitter.

En el metraje, la hidalguense recordó la visita a Palacio Nacional para ejercer el derecho de a la réplica que un juez le otorgó para aclarar un malentendido respecto a programas sociales impulsados por el Gobierno Federal.

“Hace dos semanas estuve aquí con la orden de un juez para ejercer mi derecho de réplica, por que el Presidente mintió. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores, ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión, si mi abuela murió tirada en un petate por falta de recursos?”, cuestionó.

También se refirió a otros programas, como becas para estudiantes, y explicó su posición a favor para elevar los apoyos a rango constitucional.

“Eso es lo que quería decirle al presidente, pero al cerrarme la puerta miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje: que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos”, dijo.

La senadora del PAN publicó un video en el que afirmó que "será la próxima presidenta de México" Credito: TW-@XochitlGalvez

Sobre el anunció de Xóchitl Gálvez, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la senadora no es diferente a sus compañeros, representan el mismo proyecto “del pasado”.

“Representa ese proyecto anquilosado, del pasado, de corrupción. Todos ellos son iguales. No, por eso yo siempre digo que son dos cosas: Continuidad de la Cuarta Transformación y ser mujer, [pero] no cualquier mujer”, comentó el pasado 27 de junio.