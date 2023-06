Martí Batres nombró a Ricardo Ruiz como secretario de Gobierno de la CDMX

Martí Batres, realizó el nombramiento de quien será su mano derecha en el gobierno de la CDMX hasta octubre de 2024 Foto: Cuartoscuro

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció la tarde de este 26 de junio el nombramiento de Ricardo Ruiz Suárez, como el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno.

“Hoy he designado como secretario de Gobierno a Ricardo Ruiz Suárez por su trayectoria y formación, su espíritu conciliador y su vocación de resolver conflictos con acento social”, dijo el mandatario capitalino.

La Secretaría de Gobierno se encontraba vacante luego que el propio Batres fue designado el pasado 16 de junio por el Congreso de la CDMX como Jefe de Gobierno en sustitución de Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Gobierno se encontraba vacante desde el 16 de junio con la salida de Sheinbaum y el reacomodo del propio Batres

“Aquí en la Ciudad de México ha ocupado diversas responsabilidades: fue Director de Gobierno, durante la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue Secretario de Gobierno con el licenciado Alejandro Encinas. Más tarde, fue presidente del partido de la izquierda en la capital de la República (PRD), recientemente fue legislador local y presidente de la Junta de Coordinación Política”, enlistó Batres Guadarrama.

Al aceptar el nuevo encargo, Ruiz Suárez aseguró que comprometerá su tiempo y esfuerzo “para continuar con este proyecto al cual pertenecemos, con esta Cuarta Transformación, y por supuesto ser una pieza en este proceso de trabajar por los ciudadanos”.

El puesto no es desconocido para Ricardo Ruiz, quien ocupó la misma posición (2005-2006) bajo el gobierno de Alejandro Encinas, mientras que de 2021 a la actualidad se desempeñó como subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México.

Al dejar su cargo, Claudia Sheinbaum aseguró que la gestión de Batres se apoyará en Luz elena González, secretaria de Finanzas, así como de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (Foto: Gobierno de CDMX)

Se trata del primer movimiento importante del nuevo Jefe de Gobierno, quien tiene la encomienda de concluir el proyecto de Morena en la Ciudad de México de cara a la elección de 2024, a la que ya no se podrá presentar como candidato.

“Tengo una responsabilidad y me toca de aquí hasta octubre del 2024, no voy a ser candidato a nada en este proceso electoral. Me quedo a cerrar este ciclo, hay una gran cantidad de procesos que impulsó la doctora Sheinbaum muy importantes”, dijo apenas este fin de semana al ser cuestionado sobre las posibilidades que mantenía para competir en los próximos comicios locales.

Batres Guadarrama solicitó licencia como senador de la República en julio de 2021 para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, en relevo de José Alfonso Suárez del Real.

“Mi labor en el gobierno de la ciudad se desarrollará con institucionalidad, ánimo conciliador, entrega al trabajo, austeridad personal y espíritu republicano”, dijo Batres en 2021 al sumarse a la administración de la capital mexicana.

Claudia Sheinbaum y el efecto dominó en la CDMX

Con la salida de Claudia Sheinbaum de la Jefatura de Gobierno se ha dado un reacomodo de posiciones políticas dentro de Morena para tratar de mantener el Palacio del Ayuntamiento en los comicios de 2024.

Antes del 16 de junio, los principales nombres que sonaban dentro de las filas morenistas para buscar la candidatura eran Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad a nivel federal; Martí Batres, en ese entonces secretario de Gobierno de la administración de Sheinbaum; e incluso María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo.

Claudia Sheinbaum fue una de las figuras que celebró la llegada de Luisa María Alcalde a Segob (Foto: Twitter/LuisaAlcalde)

No obstante, Rosa Icela Rodríguez manifestó públicamente que permanecerá en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta septiembre de 2024, por lo que no buscará un nuevo cargo de elección popular. La misma situación ocurrió con Alcalde Luján, quien fue nombrada secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López.

En el caso de Batres Guadarrama, la Constitución de la CDMX impide al Jefe de Gobierno sustituto presentarse como candidato en el proceso electoral inmediato, por lo que automáticamente quedó descartado el pasado 16 de junio.

Clara Brugada, actual alcaldesa de Iztapalapa levantó públicamente la mano para presentarse al proceso interno de Morena, aunque Batres señaló este domingo que no ha hablado sobre ese tema con su compañera de partido.