Garbage anunció fecha en México: cuándo y dónde ver a la banda de Shirley Manson

Garbage continúa activo desde su formación a finales de los años 90 (Foto: Garbage)

Las sorpresas para los melómanos mexicanos no paran, pues el país ha sido visitado en las últimas fechas por grandes estrellas internacionales, sumado a los tours que anuncian próxima fecha en tierras aztecas: es el caso de la aclamada banda estadounidense Garbage.

La emoción y nostalgia que genera el regreso del grupo de rock alternativo liderado por la música escocesa Shirley Manson a tierra mexicana, donde cuenta con una considerable fanbase desde finales de los años 90, ha sido provocada por el reciente anuncio de una fecha en el país.

“Totalmente emocionados de anunciar que vamos a tocar en el Pepsi Center WTC de nuestra querida Ciudad de México el próximo 4 de septiembre”, se publicó en las redes sociales oficiales de Garbage.

La preventa se realizará el 3 y 4 de julio a través del banco HSBC, que cuenta con 3, 5 y 10 meses sin intereses; y los boletos estarán disponibles para el público en general a partir del día 5 de julio a las 11:00 horas en las taquillas del inmueble, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, o en el sistema Ticket Master.

La cantante escocesa Shirley Manson, de la banda Garbage, en un concierto. EFE/Britta Pedersen/Archivo

Nueva música, clásicos imperdibles y la energía en vivo de la banda formada en 1993, la que se ha destacado por su estilo distintivo y su capacidad para fusionar géneros como el rock, el pop y la electrónica, es lo que el público podrá disfrutar en la hasta ahora única presentación en México revelada por la banda.

Shirley y compañía tocarán los temas de su más reciente EP Witness To Your Love, tales como Cities in Dust -éxito de Siouxsie and The Banshees, Blue Betty y ‘Adam and Eva, además de los temas de su extensa trayectoria de 29 años en la escena del rock internacional. Cabe destacar que este material fue lanzado en vinilo en el más reciente Record Store Day del 2023.

Temas como Cherry Lips (Go Baby Go!), Stupid Girl, The World Is Not Enough, Stupid Girl, Queer o #1 Crush suelen estar presentes las presentaciones habituales de la banda conformada en 1993, anque en esta ocasión se espera un show nuevo por lo que podrían incluír nuevas composiciones.

La última vez que la banda vino a México fue en 2018, cuando prometieron regresar al país en 2020; lo que no pudo ser posible debido a la emergencia sanitaria mundial.

Desde la reunión de la banda en 2012, cuando sus integrantes se reencontraron para girar con su álbum Not Your Kind of People, Garbage había venido a México casi cada año, ya sea en solitario o como parte de algún festival, como el Corona Capital, además de su aclamada fecha en conjunto con Blondie en 2017, con quien se presentó en el Palacio de los Deportes.

Al momento Garbage no ha anunciado más fechas en territorio mexicano (Foto: Garbage)

Garbage: Precios de su concierto en Ciudad de México

Los precios de los boletos para ver a Garbage en el Pepsi Center no se han revelado de manera oficial por parte de Ticketmaster. Sin embargo, los costos que ya circulan en cuentas dedicadas al entretenimiento y los conciertos han publicado los siguientes precios, que ya con cargo quedarán así:

VIP, 1,896 pesos; General 936 pesos; Box Superior 1,152 pesos, Sección C 576 pesos; Personas con discapacidad 576 pesos.

Garbage está compuesta por la vocalista Shirley Manson, el guitarrista Steve Marker, el bajista Duke Erikson y el baterista Butch Vig. Ha lanzado álbumes aclamados por la crítica y ha cosechado éxitos en las listas de todo el mundo. Su álbum debut incluyó temas ya clásicos como Stupid Girl y Only Happy When It Rains, que se convirtieron en un hito en la escena musical alternativa.