AMLO enviará carta a SCJN para que ministros expliquen por qué ganan más que él

El presidente dijo que enviará la carta hoy, a través de la Segob

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy enviará una carta dirigida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que le expliquen por qué ganan más que él, a pesar de que el artículo 127 de la Constitución de México indica que nadie puede tener un salario mayor al del titular del Poder Ejecutivo.

Te puede interesar: Presidencia advirtió que la SCJN se convertirá en “oficina” de la oposición si invalida el Plan B

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador detalló que enviará el documento a la Corte a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y precisó que los ministros tienen cinco días para darle una respuesta.

Acusó que los ministros ganan hasta cinco veces más que él y afirmó que sus abogados determinaron proceder a hacer el escrito.

Te puede interesar: AMLO acusó a la SCJN de invadir al Legislativo si desechan el Plan B: “Les van a corregir la plana”

“Yo voy, les informo, a presentar a través de la Secretaría de Gobernación, que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia, para que me respondan en el termino establecido por este ordenamiento, por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución, de que nadie debe ganar más que el presidente de la República y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano.

“Y ya lo estudiaron los abogados y se procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta, los ministros de la Corte. Hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación, quiero ver si es legal el violar la constitución, el violar el articulo 127 de la Constitución”, dijo.

AMLO acusó que los ministros ganan hasta cinco veces más que él. | Captura de pantalla

El mandatario resaltó que él tiene un salario de entre 140 y 150 mil pesos, mientras que los ministros de la Corte ganan hasta 600 mil.

Te puede interesar: SCJN analizó Plan B electoral: el Pleno determinó la invalidez de las reformas; así fue la discusión

“Entonces quiero que me expliquen, para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante ¿No?, porque no voy a estar diciendo que no respetan la austeridad republicana, tienen ahí a Juárez que por cierto, ese Juárez que tienen en la Corte, estaba en Los Pinos cuando Fox; y Fox sacó la pintura de Juárez, quería hasta quitarle el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México”, mencionó.

López Obrador criticó que los ministros tengas salarios muy elevados, cuando incluso han afirmado que los funcionarios “deben aprender a vivir en la justa medianía” y ellos tengan salarios muy elevados.

Reiteró que en la carta les pedirá que expliquen si es legal que tengan un salario mayor al del presidente y explicó que el documento se enviará a través de la Segob, a partir de un ordenamiento legal por parte del Poder Ejecutivo.

“Es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan más que el presidente, por qué violan la Constitución , si es legal lo que están haciendo, eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta.

“Hay un ordenamiento del Poder Ejecutivo sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación, se va a fundar el escrito a partir de este ordenamiento legal”, comentó.

Finalmente, López Obrador prevé que la carta esté lista alrededor de las 12:00 horas de hoy y adelantó que se dará a conocer una vez que sea entregada a la Corte.