Adán Augusto estalló contra Loret de Mola por señalamientos acerca de Andrea Chávez

Adán Augusto López salió en defensa de Andrea Chávez (Fotos: especial)

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, estalló contra el periodista Carlos Loret de Mola luego de que la diputada Andrea Chávez quedó envuelta en polémica por una fotografía en la que aparecen presuntos integrantes de su familia en un avión que sería de las Fuerzas Armadas.

El exfuncionario acusó que los señalamientos en contra de la legisladora son parte de una “guerra sucia” y señaló particularmente a Loret de Mola.

“Ese es el señor Loret que es un poco hombre, que no tiene la valentía para decir las cosas con verdad, no sabe hablar con verdad, es parte de la guerra sucia, de la misoginia y la perversidad de Loret y de los que le paguen”, sentenció en un encuentro con los medios este 27 de junio.

Asimismo, el aspirante a candidato presidencial aseguró que Chávez tiene toda su solidaridad, ya que es un orgullo contar con su apoyo.

Adán Augusto se lanzó en contra de Loret de Mola (Foto: Cuartooscuro)

En tanto Chávez envió un mensaje a los opositores a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin hacer referencia directa a los señalamientos en su contra, la diputada insinuó que las fotos son un montaje.

“Lo único que necesitan son mejores clases de Photoshop: que mejor formen un Frente Amplio de Diseñadores Gráficos”, publicó Chávez este 27 de junio en redes sociales.

La legisladora acompañó su publicación con una fotografía suya generada con Inteligencia Artificial (IA) en la que de fondo aparece el interior de un avión privado.

Además, Chávez se sumó a las críticas hacia el Frente Amplio Por México formado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). En su caso aseguró que no es necesario que designen a un candidato para las elecciones 2024 debido a que “no tiene posibilidad alguna”.

Andrea Chávez envió mensaje a la oposición (Foto: Twitter @AndreaChavezTre)

“La oposición no necesita elegir a ninguna corcholata, total: no tiene posibilidad alguna de figurar en 2024.”, afirmó la también ex secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena.

Esta crítica que hizo contra los partidos opositores se sumó a la que hizo un día antes, cuando acusó que, ante la falta de logros propios, la oposición optó por calumniar utilizando las polémicas imágenes.

“Los conservadores insisten con su campaña de desinformación y guerra sucia en redes sociales. No me sorprende. Calumnian porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender.”

“Están agresivos y violentos, pero solo es miedo: saben que no volverán”, sentenció la morenista.

Debido a que Chávez no desmintió si las personas que aparecen en las fotografías son sus familiares, militantes de Acción Nacional la cuestionaron al respecto, entre ellas Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del Congreso de la Ciudad de México, quien le respondió: “Bueno, pero lo que de verdad importa: ¿son tus familiares o no?”.

Andrea Chávez fue vista en camioneta de lujo

Meses atrás Andrea Chávez fue criticada por viajar a bordo de una camioneta de lujo. La senadora por Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, exhibió una fotografía en la que la morenista aparece conduciendo un vehículo blindado.

En esa ocasión Chávez se defendió asegurando que no la camioneta no era de su propiedad, sino “parte del protocolo de un evento oficial”.

Lilly Téllex exhibió a Andrea Chávez (Captura de pantalla: Twitter/Lillytellez)

“Hace un año me inventaron un racho con caballos, ahora salieron con que una camioneta blindada, que formaba parte del protocolo de un evento oficial también es mía”

“Espero que no encuentren mis fotos en Chapultepec porque dirán que soy dueña del castillo”, agregó la diputada federal.

Sin embargo, la crítica de Lilly Téllez no terminó ahí, sino que también se lanzó en contra de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación, a quien señaló como jefe de Andrea Chávez y acusó de tratar “como animales a los migrantes”.