Germán Martínez dejó la carrera presidencial por desacuerdo con método de Alianza Va por México

(Captura de pantalla: Twitter/gpplural)

El senador independiente, Germán Martínez Cázares, anunció que no seguirá adelante con sus aspiraciones presdienciales y mostró su deacuerdo con el método que anunciará este lunes la Alianza Va por México, pues de acuerdo con el legislador la fórmula en construcción no es ciudadana e implicaría violar la ley electoral.

Te puede interesar: Morena buscará romper récord de votos de AMLO en la próxima elección

Sin embargo, el legislador del Grupo Plural (senadores sin partido), manifestó que brindará todo su apoyo a quien, con “solvencia moral”, resulte el abanderado de la oposición pues nuestro país necesita de un gobierno que componga el desastre de Morena.

“Gracias a todas y todos los ciudadanos que apoyan mis aspiraciones y convicciones para ser Presidente. ¡No me rindo! Seguiré en la trinchera donde me toque, México necesita un gobierno que componga todo el tiradero que deja Morena”, dijo el legislador.

Martínez Cázares, ex director del IMSS en el actual sexenio, destapó sus aspiraciones presidenciales hace apenas unas semanas atrás aunque reconoció que sería muy difícil lograrlo sin un vehículo partidista pero mostró su ocnfianza en que los partidos de oposición se abrieran a la participación ciudadana.

Te puede interesar: Propuesta de crear la Secretaría de la 4T puso “en riesgo” a Marcelo Ebrard, según Mario Delgado

“Sí se abre la rendija ciudadana, si hay una oportunidad para los que no tenemos partido, para los que no tenemos credencial de ningún partido, por supuesto que me inscribo”, dijo a principios de junio.

No obstante, a sólo un día que el bloque opositor anuncie las reglas para los eventuales participantes, el aspirante lamentó el diseño en el proceso de selección que perfila el bloque compuesto entre PRI, PAN y PRD.

Te puede interesar: AMLO pidió no llevar porras a favor de ninguna corcholata a la “fiesta” de aniversario de la 4T

“El método que se está construyendo, ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y todos los ciudadanos”, expuso el legislador independiente.

Para Martínez, la participación de los aspirantes del bloque de la Alianza Va por México se desarrollará sin reglas claras y sin una correcta fiscalización de los recursos empleados durante el periodo de promoción.

Va por México también iniciará proceso para la selección de su candidato a la presidencia (Cuartoscuro)

“Yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueños o de padrones partidistas.

También señaló que los calendarios de actividades supondrían una violación a los tiempos electorales que marcan la ley, en referencia al proceso interno que se sigue dentro de Morena, aunque en este caso el partido afirma que se trata de un asunto de organización interna y no de precampañas, pues el objetivo de las seis corcholatas morenistas en los 60 días de promoción es obtener el cargo de Coordinador de Defensa de la Transformación.

“Además, no voy a violar la ley para obtener ningun cargo publico, ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalizacion ni uso de datos personales en el padrón”, señaló el ex directivo del Seguro Social.

De acuerdo con algunas filtraciones, las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD habrían acordado una estrategia que contemplaría la recolección de alrededor de 150 mil firmas, el levantamiento de encuesta y finalmente unas elecciones primarias para definir al abanderado que competirá contra quioen resulte el Coordinador de Defensa de la Transformación en Morena.

El senador del Grupo Plural consideró que el proceso no será realmente ciudadano por ello declinó participar /Twitter/@alitomorenoc)

El ex presidente Felipe Calderón aplaudió la iniciativa de la Alianza Va por México, a la que calificó como un buen primer paso, sin embargo, advirtió los posibles riesgos que implican ciertos req”, señaló el ex mandatario federal a través de sus cuenta de Twitter.

Calderón advirtió que el padrón se integra con los firmantes que reúna cada aspirante y eso tiene el absurdo de que obliga a definir preferencias antes de que haya un proceso de conocimiento y contraste (la carreta adelante de los caballos).

Para el panista, lo ocrrecto sería llevar a cabo una afiliación abierta y simultánea, y luego definir las preferencias. También alertó que la alta ponderación a las encuestas le da ventaja a quien tenga reconocimiento de nombre, pero no necesariamente el mejor candidato.