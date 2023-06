Qué hay detrás de la estrategia de cárteles para no fabricar fentanilo y buscar pactar con el presidente

El Cártel del Noreste se pronunció a favor del tratado de paz solicitado por los colectivos de madres buscadoras. (Twitter/@DemonioTtv)

A finales de mayo, Delia Icela Quiroa Flores, portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, solicitó a diez cárteles mexicanos de la droga firmar un “acuerdo de paz y erradicación de la desaparición forzada de personas”.

En una grabación, la activista defensora de Derechos Humanos y también portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo, se dirigió personalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); al Cártel de Sinaloa (CDS); al Cártel del Golfo (CDG); al Cártel del Noroeste (CDN); al Cártel de los Zetas Vieja Escuela; Los Salazar y al Cártel de Tijuana.

Así como al Cártel de Ciudad Juárez; el Cártel de los Beltrán Leyva; la Familia Michoacana y/o los Caballeros Templarios.

“Yo, Delia, hermana de Roberto, desaparecido el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas, he decidido hablarles directamente mediante este documento”, dijo Delia Icela en un video.

Una mujer que pertenece a la ONG Madres Buscadoras muestra restos humanos localizados en una fosa clandestina, el 24 de noviembre de 2021, en Hermosillo (México). EFE/ Daniel Sánchez

Agregó que su “colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen, vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada en el territorio nacional (...) y es por lo que necesitamos de su ayuda y colaboración”.

Señaló que el objetivo de la carta es que las estructuras criminales puedan firmar el documento, al cual llamó: “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz”.

En ese mensaje, la activista argumentó que los líderes e integrantes del narcotráfico eran vistos por el pueblo como héroes “porque fueron de los pocos que se enfrentaron a los abusos de autoridad”. Pero ahora, dijo, la mayoría de los narcos ingresan al mundo criminal por “el hambre, la discriminación y la falta de oportunidades que impide salir adelante”.

“Ustedes y nosotros tenemos algo en común, somos abusados por nuestro gobierno, ustedes cuando son detenidos y nosotros como víctimas, que buscamos a nuestros familiares, al no tener quien nos defienda, porque ambos, víctimas e imputados, nos vemos obligados a realizar trámites judiciales que son una tortura interminable, y quienes sufren todo esto son nuestras familias”, explicó.

Los colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas han intentado contrarrestar este grave problema que vulnera a todo el país. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO)

Apuntó que lo único que quieren las Madres Buscadoras es saber qué le pasó a sus familiares desaparecidos y en el caso de que hayan fallecido, tengan acceso a un sepulcro digno.

Tras el llamado, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la petición de la activista en su conferencia matutina del 30 de mayo.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. (…) Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, mencionó el mandatario federal.

A la petición de Delia se sumaron madres buscadoras de otros estados como Sonora, Jalisco, entre otros, y a casi un mes de la petición, el Cártel del Noreste respondió a la solicitud de las madres buscadoras y a la aprobación del presidente López Obrador.

Con fusiles de alto calibre, miembros del CDN se pronunciaron respecto al llamado a la paz del presidente y los colectivos de búsqueda de personas. (Twitter/@DemonioTtv)

“Esta organización da respuesta a su llamado de tregua y se une a la misma. De ningún motivo significa debilidad, sino que busca la paz y el bienestar de México”, mencionó un miembro del CDN en un video donde salen otras nueve personas con los rostros cubiertos con pasamontañas, equipo táctico y armas largas.

El sujeto del CDN, organización que se derivó del Cártel de los Zetas, señaló que “todos somos mexicanos. También tenemos madres, padres, hijos, hermanos. Somos humanos, queremos decirle que nosotros, con independencia de su llamado, hemos hablado con el CDG (Cártel del Golfo de Matamoros) de Matamoros y estamos en pláticas de paz”.

La veracidad de la grabación fue confirmada a Infobae México por Cecilia Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora. (Foto: Twitter/ @buscadorasonora)

La veracidad de la grabación fue confirmada a Infobae México por Cecilia Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, misma que mencionó que han recibido llamadas de personas de grupos del crimen organizado que les han dicho que ellos no tienen inconveniente en que hagan la búsqueda.

Además, dijo, les han dado la ubicación de lugares donde pueden encontrar a personas privadas desaparecidas, aunque estos sujetos nunca se identificaron sobre a qué estractura criminal pertencen.

Aseguró que en los próximos días se mandará otra carta para que los cárteles de la droga faltantes se sumen a la tregua que firmó del Cártel del Noreste.

Por qué ya no se fabrica fentanilo en Sinaloa

Por otro lado, el diario Ríodoce, de Culiacán, informó el pasado 14 de junio que en Sinaloa corre el rumor de que la facción Los Chapitos del Cártel de Pacífico ordenó detener la producción y tráfico de fentanilo.

“Se nos dijo que no cocináramos porque si lo hacíamos, nos iba ir muy mal. Por eso ahorita nadie está haciendo fentanilo, todo está parado”, dijo un “cocinero” local al diario.

Los Chapitos dieron la instrucción de no hacer fentanilo con el afán de apartarse del foco luego de que el gobierno de los EEUU los señalara como los principales productores del opioide sintético altamente adictivo Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

Según las diversas fuentes consultadas al medio, Los Chapitos dieron esa instrucción con el afán de apartarse del foco público luego de que el gobierno de los Estados Unidos los señalara como los principales productores del opioide sintético altamente adictivo, mismo que ha matado aproximadamente 110 mil estadounidenses en 2022, de acuerdo con estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Tras del incremento de muertes por la epidemia de fentanilo en los EEUU, algunos senadores republicanos han intentado meter presión al gobierno de Joe Biden para que considere a los cárteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y de esta forma las fuerzas armadas estadunidenses puedan ingresar a México a combatir a estos grupos; sin embargo, estas iniciativas no han pasado en el Congreso.

La última propuesta fue presentada el 22 de junio, cuando los senadores John Cornyn y Angus King presentaron la Ley PARTNERS, con la que se pretende que el Departamento de Defensa de EEUU instruya a las fuerzas militares de México en la Unión Americana para combatir las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas.

“Este proyecto de ley equiparía a las fuerzas mexicanas con el entrenamiento que necesitan para ayudarles a enfrentar a los cárteles asesinos y mantener a nuestros países seguros y protegidos”, señaló el senador Cornyn, que indicó que se debe poner fin a la violencia que han desatado estos grupos del narcotráfico.