Bárbara Torres se disculpa con Ferka y Raquel Bigorra tras culparlas por su nominación

Las habitantes ya habían tenido confrontaciones antes. (Vix // @sebastiangala)

Después de casi tres semanas en La Casa de los Famosos, Bárbara Torres se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por sus desencuentros con Raquel Bigorra y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka. Y es que la artista argentina rompió en llanto ante la supuesta falta de consideración que sufrió por parte de sus compañeras del Team Cielo, sin embargo, terminó ofreciéndoles una disculpa tras conocer su versión de los hechos.

Estos últimos días han sido muy complicado para la actriz que encarnó a Excelsa en La Familia P. Luche, pues no sólo está pasando por cambios hormonales propios de su edad dentro del reality, también ha tenido que aprender a convivir con sus compañeros cuyas personalidades casi siempre están dando de qué hablar. Fue así que tras varios desencuentro con Ferka derivados de su supuesta desaprobación terminó reclamándole todo entre lágrimas.

La actriz mexicana ganó muchos detractores tras hacer llorar a Bárbara Torres. (Instagram/@lacasafamososmx)

“Tengo 52 años, tengo un tema hormonal, me cuesta un chi...go estar acá adentro, estoy porque tengo un reto en mi vida, hay un montón de compañeros respetando lo que me pasa. En ningún momento te dije: ‘Me corrieron o no me corrieron’ (del cuarto), lo único que te dije fue: ‘No me gusta, necesito algo que me guste’ no dije: ‘Me corriste ni nada feo’. Sé manejar la comedia y también cuando hablo en chiste y cuando no”, comentó.

Horas más tarde, Bárbara Torres tachó de hipócrita a Raquel Bigorra porque pensaba que había votado en su contra durante la gala de nominación: “Hoy entendí que esto es un juego de mentiras. Hay cosas que yo sé de tu carácter que no te las voy a decir acá porque tienes una hija y yo tengo dos hijos, tengo amigos que estuvieron trabajando contigo”.

Bárbara Torres generó empatía con el público tras sus discusiones. (Captura de pantalla/Vix)

“Yo no te nominé”, aseguró La Bigorra bastante confundida por la situación. “¿Sabes que pasa, Raquel? No está lindo llegar a una habitación y que cuando llegas todos cambian de tema. No está lindo llegar a una habitación y que cuando entras todos se miran como diciendo ‘cuidado’, yo preferí hacerme la tonta, porque es más fácil hacerme la tonta que fingir que no pasa nada”, agregó.

En ese momento, la actriz argentina volvió a poner sobre la mesa su cambio hormonal (menopausia) y aseguró que pese a sus repentinos cambios de humor es consiente de quiénes son doble cara: “Yo creo que tú deberías de dar clases de actuación, Raquel. Yo no soy hipócrita, prefiero que hasta acá llegue nuestra conversación porque con la gente hipócrita no, es que no te creo tu tranquilidad. Cuando salga de acá te digo todo lo que sé de ti”.

"Excelsa" contó su experiencia en la función de estreno de "The Valet" (Foto: Instagram)

De esta manera, Bárbara Torres se enemistó con dos integrantes del Team Cielo al cual pertenece y procuró alejarse de ellas hasta la noche, Y es que todos los habitantes de la casa se reunieron en la sala para saber quién de los nominados sería salvado por lo líderes de la semana, Apio Quijano y Emilio Osorio.

Se trató nada más ni nada menos que de Nicola Porcella y la explicación fue muy sencilla: “Él haría lo mismo por nosotros”.

En ese momento Bárbara Torres quedó desconcertada, pues pensaba que el Team Infierno la estaba apoyando pero la decisión de los líderes de la semana demostró que no es así. Sin filtros tomó la palabra y cuestionó a todos sus compañeros sobre quiénes la habían nominado.

“No me enojo con nadie ¿Alguien me puede decir quién me votó?”, pregunto y descubrió que Apio Quijano le dio dos puntos en contra, mientras que la Barbie Juárez le dio uno más.

“Tienes tres puntos nada más, qué raro que con tres puntos estés nominada, está muy cañón. Por eso yo me molesté contigo, desconfiaste de la gente que menos tuviste que haber desconfiado, Bárbara”, comentó Ferka.

“Yo no voté por ti, te lo dije ayer”, agregó Raquel Bigorra, así que Bárbara Torres no tuvo otra opción más que ofrecerle disculpas a sus compañeras dejando entrever que parte de su molestia había sido ocasionada por este malentendido.