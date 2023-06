El antes y después de Ferka: ¿Qué le pasó en los labios?

La actriz participó en su primer reality en 2015. (Instagram: @ferk_q)

Bastaron tres semanas para que las personalidades de La Casa de los Famosos México fortalecieran sus alianzas y comenzaran a sacar sus trapitos al sol con la intención de eliminar a sus contrincantes. Dentro de las cuatro paredes se vive una lucha constante por permanecer una semana más, sin embargo, sólo el público tiene la última palabra.

Las nominadas que están en riesgo de ser eliminadas el próximo domingo 25 de junio son: Bárbara Torres, Raquel Bigorra y Ferka. Esto después de que los líderes de la semana, Emilio Osorio y Apio Quijano, decidieran salvar a Nicola Porcella porque consideran que recibirían su apoyo si se encontraran en la misma situación.

Todo esto desató un intercambio de dimes y diretes entre las tres nominadas de la semana y aunque todavía faltan varias horas para que se cierren las votaciones, el público ya se inclinó por su menos favorita: Ferka. Esto después de que la actriz provocara el llanto desconsolado de Bárbara Torres (quien es conocida por muchos como Excelsa de La Familia P. Luche) tras opinar sobre su apariencia física en una sesión fotográfica.

Su primer aparición en televisión fue en un melodrama de TV Azteca. (Instagram:@ferk_q)

El antes y después de Ferka

Entre los menos favoritos del público por su actitud destaca María Fernanda Quiroz, mejor conocida en la industria del entretenimiento nacional como Ferka. Y es que la egresada del Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión (CEFAT) de TV Azteca no ha conseguido generar empatía con los televidentes ni con su supuesto romance con Jorge Losa o su escandalosa caída durante una coreografía de baile.

Esta no es la primera vez que la actriz desata controversia en redes sociales por su actitud en un reality, pues en los últimos años se ha dedicado a participar en este tipo de proyectos en la pantalla chica. En 2015 formó parte de La isla, un programa de sobrevivencia donde tampoco pudo conectar con sus compañeros y se ganó varios enemigos debido a su estrategia. La situación no fue diferente en La Isla: La Revancha.

Los estragos en su labio inferior son resultado de un procedimiento estético. (Getty Images)

En 2020 nuevamente intentó destacar en un reality show de competencia física: Guerreros. Fue en este proyecto donde también dio mucho de qué hablar por su romance con un concursante, Christian Estrada, quien meses más tarde se convertiría en el padre de su primer hijo. Cabe mencionar que actualmente la expareja se encuentra envuelta en controversia por conflictos sobre la pensión alimenticia y demás acuerdos relacionados con su bebé.

Muy pocos sabes que Ferka participó en varias telenovelas antes de incursionar en los realities shows. Pasión morena, Quererte así, Destino, Se busca un hombre, Rosario Tijeras y Señora Acero 4: La Coyote son algunas de ellas.

Durante todo ese tiempo María Fernanda Quiroz ha pasado por varios cambios físicos propios del tiempo, sin embargo, el más llamativo son sus labios.

La actriz aseguró que acepta su labio tal y como se ve. (Foto: Instagram de Guerreros 2020)

¿Qué le pasó a Ferka en sus labios?

María Fernanda Quiroz ha sido duramente criticada en redes sociales por la apariencia de sus labios, incluso ha sido objeto de burlas. Por esa razón, la actriz decidió romper el silencio sobre el procedimiento estético al que se sometió hace ya varios años y cuyos resultados no fueron los esperados.

“No está duro, no es malo, lo que pasó es que lo que me metieron hizo reacción y se quedó ahí, porque no se me bajó. Había quedado bien padre”, compartió en La Casa de los Famosos.