Senadora de Morena quiere ser la sucesora de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

La senadora solicitó licencia a la Comisión Permanente del Congreso (FOTO: Twitter)

La senadora de Morena Lucía Meza solicitó licencia este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso para separarse de su escaño y así tener la oportunidad de participar en el proceso interno de su partido para la gubernatura de Morelos, pues en 2024 concluye el periodo de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“Decidida a participar en los procesos internos de Morena, hoy presenté la licencia para separarme de mi encargo como Senadora, y tener libertad de caminar al lado del pueblo. Vamos por la Coordinación de los Comités para la Defensa de la #4T, en mi querido Morelos”, dijo Meza a través de sus redes sociales.

Lucía Meza es una de las senadoras que estarán presentes en el festejo del presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 1 de julio.

La comisión Permanente decidirá en la siguiente sesión si avala la solicitud de Lucía Meza. FOTO: Twitter

En espera de que la Comisión Permanente apruebe dicha solicitud de licencia, lo cual podría ocurrir durante la siguiente semana, Lucía Meza levantó la mano para sumarse a la lista de aspirantes en la que se incluyen a Rabindranath Salazar Solorio, actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, así como de Margarita González Saravi, ex directora de la Lotería Nacional.

González Saravi fue una de las funcionarias que acudió a Palacio Nacional el pasado 13 de junio, día en que el presidente de la República convocó a los integrantes de su gabinete, legal y ampliado, para que estos le informaran quién buscará un nuevo cargo de elección popular en 2024, o por el contrario, seguirá hasta el final de la actual administración.

Margarita González Saravi anunció en sus redes sociales el 15 de junio que dejará la Lotería Nacional para participar en el proceso interno del partido en Morelos, cuando los tiempos legales así lo permitan.

La directora general de Lotería Nacional dejará su cargo

“En reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día martes 13 pasado, manifesté mi deseo y compromiso de participar en el proceso interno de Morena por la gubernatura de nuestro estado, para lo cual renunciará a la Dirección General de la Lotería Nacional”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con el propio presidente de México, unos 8 funcionarios manifestaron su intención de dejar sus respectivos cargos para ir a la contienda electoral del próximo año.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco reveló que hace algunos meses habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su intención de participar en la encuesta que llevará a cabo Morena para definir a su abanderado en la Ciudad de México en el proceso de 2024.

En este contexto, el ex futbolista ha mostrado abiertamente su relación con Claudia Sheinbaum, a quien busca suceder. Otras versiones apuntan a que el ex deportista podría ir al Senado o la Cámara de Diputados, situación que él mismo desmintió, pues estos cargos no son de su interés.

El Temo busca suceder a Claudia Sheinbaun en la Ciudad de México (Foto: Twitter/cuauhtemocb10)

Al hablar abiertamente de sus intenciones, Blanco Bravo adelantó que podría dejar el cargo antes de 2024, pues una de las condiciones que ha puesto el presidente López Obrador es que los participantes se separen de sus funciones para competir en igualdad de condiciones.

“Como lo ha dicho el presidente: te vas a encuestas, y si ganas, tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo. Entonces, cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia”, dijo el gobernador de Morelos.

No obstante, el ex americanista señaló que no se aferrará a la política en caso de perder la encuesta, pues su alternativa es regresar al fútbol profesional y desempeñarse como Director Técnico del Club América o en su caso, de la Selección Nacional, pues según él esta debe ser conducida por una persona con carácter y con profundo conocimiento del balompié mexicano.