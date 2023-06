Hermana de Wendy Guevara contó entre lágrimas el momento en que creyó que ella moriría

La hermana de Wendy, conmovida hasta las lágrimas, contó el momento en que pensó que "la perdida" iba a morir. (Tw: @MomentosDeLCDLF)

Wendy Guevara ha vivido todo tipo de experiencias, desde momentos dolorosos, pasando por sucesos divertidos hasta los más importantes como el de haber entrado a La Casa de los Famosos México, donde poco a poco salen a la luz anécdotas e historias que determinaron el destino de “la perdida” y que ahora se transparentan permitiendo que sus fans cada vez más descubran quien es ella y sobretodo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta ser la persona que hoy conocemos.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Jorge salvó a Ferka de ser expulsada

Fue en un panel de los presentadores del reality show cuando acudió la familia de la influencer a revelar distintos hechos que marcaron la vida de Wendy, como los momentos donde casi perdió la vida cuando era una menor de edad, suceso que narró su hermana al borde de las lágrimas como consecuencia de recordar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Así lo contó la hermana de la famosa:

Te puede interesar: Gloria Trevi estaría preparando una sorpresa en La Casa de los Famosos para Wendy Guevara

“Wendy es una guerrera, ha sido muy valiente mi hermana... estaba en un debate entre la vida y la muerte, el señor que la atropelló se echó nuevamente de reversa.... dicen que cuando atropellas es mejor que fallezcas para que no te vaya tan mal...”, en este punto tomó la palabra la mamá de la integrante de Las Perdidas y dijo que le dieron más de 70 puntadas en la cabeza debido a las heridas que le ocasionó el atropellamiento.

La hermana de Wendy detalló el momento en que atropellaron a la influencer cuando era niña. (Captura) (Ig: @soywendyguevara)

La familia de Wendy Guevara precisó que esto fue cuando ella tenía 5 años, exactamente dos años antes de que sufriera un abuso sexual en la localidad donde ellos vivían, allá en el estado de Guanajuato. Así narraron el suceso que fue uno de los más complicados por superar dentro del núcleo familiar:

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Wendy se va a la suite junto a Emilio y Apio

“A los 6 años de un compañero mío, íbamos juntos en la escuela, le tomé coraje, me acuerdo mucho que teníamos una cama redonda que le regalaron a mis papás... ahí dormíamos todos juntos y me acuerdo que sonó el teléfono y mi papá no podía hablar, era mi tía llorando diciendo que violaron a Wendy en un sembradío, todos nos pusimos mal, yo tenía como 13 años, son cosas inolvidables, se fueron al ministerio público, es muy doloroso, ahí la tocaron otra vez... es un dolor tan grande, pero afortunadamente eso sí lo superó”.

Reveló que para todos ellos este es un suceso que no han podido superar y que hasta la fecha continúa doliéndoles, a pesar de que, de acuerdo con ellos, es un momento que la estrella del internet ya olvidó porque puede recordar sin derramar ni una sola lágrima, a pesar de lo “fuerte” que fue,

La hermana de Wendy consideró a "la perdida" como una persona fuerte emocionalmente. (La Casa de los Famosos)

Los papás de Wendy Guevara contaron cómo fue el proceso de aceptación de la orientación sexual de su hija

Los papás de Wendy se sinceran durante su visita a La Casa de los Famosos sobre cómo vivieron el proceso de transición de la influencer después de conocer la orientación sexual de “la perdida”. ¿Cuáles fueron las palabras que compartió principalmente el papá de la participante del reality show?

La influencer ha compartido varias historias de su vida privada en LCFM. (YouTube: El 5)

“Para mí fue muy difícil aceptar. En ese tiempo yo era alcohólico y muy machista, yo no aceptaba. Entonces me fui a un retiro espiritual, me encontré con Dios, hable con él y me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me lo prestó y desde hace 18 años para acá hemos sido amigos y lo acepté como es, como una mujer”, se sinceró el padre de Wendy Guevara.

Por lo que el señor argumentó que fue gracias a la religión que pudo tolerar, al principio, la decisión de su hija, para finalmente aceptar que ella es así.