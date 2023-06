Gloria Trevi estaría preparando una sorpresa en La Casa de los Famosos para Wendy Guevara

Gloria Trevi podría tener una sorpresa para Wendy Guevara (Instagram/@gloriatrevi/@soywendyguevaraoficial)

Luego de que Wendy Guevara en repetidas ocasiones demostrara que es una gran fan de Gloria Trevi por la forma en que la ayudó en su transición, la cantante estaría preparando una sorpresa especial dentro de La Casa de los Famosos para la influencer.

Te puede interesar: Poncho de Nigris señaló a su ex suegra como implicada en el secuestro del esposo de Gloria Trevi

Desde que inició La Casa de los Famosos, Wendy no ha perdido oportunidad para hablar bien de la intérprete de Vestida de Azúcar, a quien no solo admira por su talento, sino por lo que representó en su vida durante su juventud.

La anécdota de cómo fue que Treviño la “acompañó” en su transición y liberación resonó en redes sociales hasta llegar a Gloria, quien respondió con un mensaje en Instagram. La cantante le agradeció por siempre mostrarle su admiración y le deseó mucho éxito, pero su muestra de aprecio no se habría quedado en sólo ese video.

Wendy ha revelado que Gloria fue una persona especial en su vida durante su juventud (Vix)

Desde días atrás se ha rumorado que aparentemente, Gloria visitará el reality como sorpresa para Wendy, según han compartido varias cuentas de filtraciones de programas lo han dado a conocer.

Te puede interesar: Wendy Guevara reveló que Gloria Trevi la inspiró en su identidad de género

No obstante, ya que la cantante tiene una apretada agenda, esta sorpresa podría ser sólo un video para la influencer.

Cabe recordar que la integrante de Las Perdidas ya conocía a Gloria desde meses atrás porque formó parte de la serie biográfica Ellas soy yo; durante las grabaciones habría tenido un encuentro con la cantante.

Wendy conoció a Gloria desde que comenzó la producción de su serie biográfica (Instagram/@gloriatrevi)

Wendy, Kimberly y Paola compartieron que cuando conocieron a la intérprete de Pelo suelto ella lloró y les reveló que serían personajes muy especiales en la serie ya que formarían parte de los años en que ella aún no alcazaba la fama que goza hoy.

Wendy Guevara reveló cómo Gloria Trevi la inspiró

Durante una de sus pláticas en La Casa de los Famosos, la Perdida confesó que el hecho de que utiliza playeras de Gloria Trevi se debe a lo que significa para ella en la búsqueda de su identidad de género, pues su música formó parte de difíciles momentos de su juventud.

Te puede interesar: “Resulta y resalta”: Wendy Guevara improvisó un programa dentro de La Casa de los Famosos

Recordó que fue hace más de 20 años, cuando la cantante salió de la cárcel, que comenzó a sentirse conectada a ella, pues también buscaba salir de su propia prisión.

Wendy es una de las estrellas de la casa ya que gran parte del público se entretiene con sus anécdotas (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

“Yo quiero mucho a Gloria, me encanta. Me conecté con ella cuando yo estaba más chavita, ella salió de la cárcel cuando yo estaba más adolescente, pues me sentía yo con la presión de no poder liberarme, de decir cómo yo quería ser”, recordó la influencer.

Por eso es que comenzó a seguirla y hoy su canción Todos me miran le sirvió de inspiración para convertirse en ella misma, utilizando ropa que comúnmente utilizan las mujeres. “Esa canción de Todos me miran fue algo que marcó mi vida”, confesó Wendy.

Ante los comentarios de sus compañeros sobre las acusaciones en contra de Gloria y Sergio Andrade, la Perdida la defendió, señalando que la intérprete de Con los ojos cerrados siempre fue una víctima más, pues al igual que el resto de mujeres que trabajaban con el productor musical, Trevi fue alejada de su realidad y sólo podía hacer lo que él le ordenara.

La respuesta de Gloria Trevi a Wendy Guevara

Previamente la influencer había dado a conocer su admiración por Trevi

Sus declaraciones se volvieron virales gracias al público y Gloria respondió a través de un video que compartió en sus redes sociales. La cantante aseguró que el amor que Wendy sentía por ella era correspondido y le deseo suerte en La Casa de los Famosos.

“En este mes tan importante, quiero decirte que te agradezco todo el amor que me expresas públicamente, muchísimas gracias, de verdad que se siente bien bonito y mi amor por ti también es grande, eres correspondida”, contesto Treviño.