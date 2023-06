Esta fue la petición de AMLO a gobernadores para su evento en el Zócalo, según Martí Batres

AMLO habría dado mensaje a gobernadores en Palacio Nacional

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer cuál fue la petición que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó a los gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los que se reunió en Palacio Nacional a días del evento que encabezará en el Zócalo capitalino.

A su salida del recinto, el mandatario local refirió que el titular del Ejecutivo Federal fue breve, pero reiteró a todos los presentes la importancia del evento, especialmente porque se encuentra en la recta final de su administración, luego de que rompió récord de votos a su favor en los comicios del 2018 y ha trabajado para consolidar una transformación en el país.

“Él opinó, sobretodo, de la importancia que tiene el evento, en término de que este es un momento de consolidación del proyecto, hay una gran cantidad de transformaciones sociales, una cantidad también de obra...el gobierno está avanzando, estabilidad económica”, explicó el extitular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

El jefe de Gobierno de la CDMX habló sobre la petición de AMLO a los gobernadores (Twitter/@martibatres)

Asimismo, Batres Guadarrama recordó que en la nación se han consolidado “una gran cantidad de éxitos, de resultados”, por lo que destacó que “la batalla” del 1º de julio de 2018 tuvo mucho sentido para la ciudadanía y los que lograron acceder al poder, por lo que resultará fundamental dejar de herencia la transformación.

Aunado a lo anterior, el morenista indicó que, desde su perspectiva, se debe de respetar el evento que se llevará a cabo el próximo sábado 1º de julio y no dejarse llevar por la presencia de los candidatos a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, mejor conocidos como las corcholatas.

Finalmente, expresó que se refirió que no deben de existir las competencias por aplausos o que existan expresiones negativas hacia algún presente, pues reiteró que debe de estar en todo momento el respeto a los compañeros y, especialmente, al pueblo de México que es el que logró la victoria cinco años atrás.

“Hay que respetar el evento, hay que concentrarse en el evento, no debe de haber ni aplausómetros y, menos aún, expresiones negativas para nadie, debe de haber respeto, sobretodo respeto al pueblo de México que logró esta victoria el 1º de julio del 2018″, concluyó.

AMLO mandó mensaje a las corcholatas

El presidente López Obrador encabezó su tradicional mañanera desde Palacio Nacional. (Presidencia)

Por su parte, durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a las famosas corcholatas que asistirán al evento en el Zócalo de la Ciudad de México abstenerse de hacer campaña, de llevar porras o que se presenten faltas de respeto hacia los otros competidores.

“Hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado 1º (de julio) al Zócalo para celebrar, para festejar, el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento, que eviten llevar porras favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación”, expresó.

Asimismo, reiteró que los candidatos a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T fueron invitados, pero no como parte del aparato del Estado mexicano o en el templete, sino como ciudadanos, ya que recalcó que no se trata de un evento político, sino de una conmemoración del movimiento en el país.

“Están invitados todos, pero cero politiquería, como ciudadanos, pero no estarán en el templete, pero si quieren ir como ciudadanos, adelante, pero sobretodo me dirijo a los simpatizantes de la transformación, que son muy responsables, que no vayan a salir con aplausos de éste sí y éste no. Vale más que se entienda, o sea, nosotros luchamos por ideales, por principios, no por cargos”, refirió.