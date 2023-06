Colectivo Solecito de Veracruz localizó 17 cuerpos en una fosa de difícil acceso

@SolecitodeVer

Integrantes del Colectivo Solecito rescataron este miércoles 21 de junio en Punta Puquita, en el estado de Veracruz, 17 cuerpos de una fosa clandestina.

En su cuenta de Twitter, el colectivo detalló que la búsqueda para encontrar los restos humanos fue “en extremo complejo” por lo remoto que se encontraba el lugar del hallazgo. Anteriormente la integante Roalía Castro Toss había declarado que para llegar al lugar del hallazgo, enclavado en una zona de humedales y manglares, solo se podía hacer en lancha.

“Búsqueda en extremo compleja por lo inaccesible del lugar; sin embargo, para Solecito no hay tregua ni descanso. La pregunta obligada: ¿cómo llevan a las víctimas hasta allá? Duelen las preguntas y duele más no tener ni aspirar a tener respuestas en un país sin justicia”, escribió la organización en una publicación.

Tambien mencionaron que gracias a su lucha por rescatar a los “tesoros que los perpetradores cobardemente ocultaron”, 17 familias podrán cerrar un ciclo de incertidumbre.

El hallazgo se registró cerca de la Laguna de Alvarado, del otro extremo de donde integrantes del mismo colectivo hallaron en 2021 65 cuerpos y al menos 5 mil restos humanos en una fosa clandestina, tras un trabajo intermitente de dos años.

(Cuartoscuro)

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, Veracruz concentra 7 mil 417 casos, solo por debajo del Estado de México (11 mil 801), Jalisco (15 mil 015) y Tamaulipas (12 mil 926).

Sin embargo, de momento la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido ningún comunicado al respecto. Cabe mencionar que desde el pasado 10 de mayo los integrantes del colectivo alertaron por posibles fosas en la Laguna de Alvarado. No obstante, la Comisión Nacional de Búsqueda, pese a rastrear la zona, no logró encontrar nada.

Algunos miembros de Colectivo Solecito acudieron a una misa en la catedral de la Asunción del Puerto de Veracruz con las fotografías de sus familiares desaparecidos.

“Estamos aquí porque el arzobispado mexicano convocó a realizar hoy 16 de junio en todas las parroquias misas por todos los que han sufrido la violencia en nuestro país en especial porque hace un año fue el asesinato de los padres de la sierra Tarahumara Javier y Joaquín, entonces quiere que nos unamos para pedir por la paz”, declaró Teresa de Jesús Jiménez a medios locales.

En los primeros cuatro meses de 2023 en Veracruz se cometieron 11 masacres, es decir, eventos violentos que implicaron tres víctimas o más. La entidad es el cuatro lugar en este tipo de acontecimientos, solo por debajo de Guanajuato, Chihuahua y Guerrero.

En el mismo período se contabilizron 716 víctimas mortales, 20 feminicidios (cometidos con crueldad extrema), 12 casos de tortura y tres asesinatos de actores públicos.

Según los documentos de la Sedena, el 70% por ciento de la extensión territorial de Veracruz está ocupada por la delincuencia organizada. De acuerdo con una investigación realizada por la firma AC Consultores -a la cual El Universal tuvo acceso-, son siete grupos criminales lo que controlan el 66% de la superficie de la entidad, es decir, un total de 89 municipios.