AMLO acusó a la SCJN de invadir al Legislativo si desechan el Plan B: “Les van a corregir la plana”

El presidente dijo que el proyecto que se presentará hoy en la Corte "ni siquiera va al fondo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría invadiendo las facultades del Poder Legislativo, en caso de que hoy los ministros declaren inconstitucional la segunda parte del Plan B de la reforma electoral.

Sin embargo, acusó que el proyecto que se presentará en la Corte para declarar inconstitucional la iniciativa “ni siquiera va al fondo” y sólo “se queda en la forma”.

“Me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma, y además considero que es una invasión, una intromisión, al Poder Legislativo, le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en supremo poder conservador, en defensa de la minoría conservadora.

El presidente destacó que en los ministros argumentan que la iniciativa de ley no se discutió en el Congreso, a pesar de que se apeguen a un reglamento.

“Están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Pues por eso, van a anular la ley electoral, claro que es un asunto de forma, pero la forma el fondo, cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro.

“Entonces, todas las leyes que se aprueben si se impugna porque no se discutieron bien, aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue ese reglamento”, aseguró en su conferencia mañanera.

AMLO insiste en reforma a Poder Judicial

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo reiteró que en su momento propondrá una reforma al Poder Judicial para que las y los ministros sean electos por la ciudadanía, tal cual ocurre con las y los representantes del Congreso de la Unión y los senadores.

“Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial, como se elije al presidente, como se elije a los diputados, a los senadores; que sea el pueblo quien los elija, que no representen a una élite Y eso se puede, yo voy a presentar una iniciativa de reforma en su momento, para que el pueblo elija”, insistió.

En otro punto, el tabasqueño señaló que planteó ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) facilitar la participación electoral de las y los migrantes. Esto, indicó, durante la reunión que sostuvo el pasado 13 de junio.

Activistas protestan disfrazados de dinosaurios frente a la Corte contra Plan B electoral

Un grupo de seis personas protestaron frente a la SCJN disfrazados de dinosaurios y con ayuda de la senadora Xóchitl Gálvez, en contra de la segunda parte del Plan B de al reforma electoral.

Los manifestantes utilizaron las redes sociales de la senadora del PAN para mostrar su protesta, en la que mostraron pancartas con los mensajes: “Jurassic Plan” y “Fuerza Ministros”.

Activistas protestaron frente a la SCJN disfrazados de dinosaurios. (Facebook/Xóchitl Gálvez)

Con las publicaciones, inicialmente, Xóchitl Gálvez hizo parecer que ella formaría parte de la protesta, ya que anteriormente se ha disfrazado de dinosaurio para expresarse en contra de la reforma electoral; sin embargo, poco tiempo después, aclaró que solo le prestó sus redes sociales a los activistas.

“Ahora si les jugué una broma, claro que me levanté a las 05:30 de la mañana, pero me vine al gimnasio, pues les cuento.

“Un grupo de activistas me pidió apoyo para hacer una manifestación pacífica en la Corte y me pareció interesante, porque la verdad yo sí estoy aquí desde las 06:00 de la mañana, cuando hay tiempo trato de hacer un poco de ejercicio y ellos de fueron con mi ‘Face’, les presté mi Facebook para que pudieran hacer esta manifestación, son seis jóvenes que están en la Corte”, platicó mientras seguía dentro del gimnasio.

La senadora narró que lo que se discutirá hoy en la Corte, es la segunda parte del Plan B que consiste en los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE), que actualmente “le permiten tener elecciones certeras”.

“Hay una gran cantidad de personas profesionales que trabajan todo el año organizando las elecciones, como las que tuvimos en Coahuila y el Estado de México, y esta reforma hacia recortes brutales que ponía en riesgo la posibilidad de tener elecciones.

“¿Te acuerdas cuando votaban los muertos, porque no había un padrón certero? Pues eso estaba en riesgo. ¿Te acuerdas cuando embarazaban las urnas? Pues eso también podría volver a suceder”, acusó.