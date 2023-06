El duelo de críticas que desataron Martinoli y Pietrasanta

Christian Martinoli protagonizaron un desencuentro en los medios de comunicación (Instagram)

La esfera del periodismo deportivo en México ha sido escenario de muy variadas rivalidades. Aunque hoy en día solo uno de ellos pertenece a una de las televisoras con mayor competencia, Christian Martinoli y Jorge Pietrasanta escribieron un capítulo más de la hostilidad que llegaron a abanderar entre Televisa y TV Azteca con motivo de la participación de México en la Liga de Naciones de Concacaf.

En los días más recientes, los nombres de los dos cronistas deportivos han sido tendencia en las redes sociales por el intercambio de críticas que han protagonizado en sus espacios televisivos. Todo comenzó cuando el equipo de Azteca Deportes lamentó el tercer lugar de la selección mexicana en el certamen.

En el encuentro del tricolor contra Panamá, Christian Martinoli denostó a la Liga de Naciones de la Concacaf y declaró que se trataba de un torneo sin valor deportivo. Al respecto, sin referirse al líder del equipo, Pietrasanta aprovechó para emitir una crítica en sus redes sociales.

La polémica personalidad de Martinoli en los micrófonos ha sido motivo de críticas (Instagram/ @cmartinolimx)

“Escucho ‘torneo que no existe’ Entonces ¿para qué lo narran?”, escribió por medio de su cuenta verificada de Twitter @J_Pietra.

Las palabras no pasaron inadvertidas en el panel de cronistas de Azteca Deportes y Martinoli se refirió a ellas durante la transmisión en vivo del partido por el tercer lugar entre México y Panamá.

“Un torneo que claramente no existe, doctor. Claramente no existe (pero aquí estamos) como siempre. Nosotros sí estamos. Hay otros que quisieran estar y no están (...) pero qué tal nos están escuchando. No nos escuchen. Si nunca te ha gustado, a parte te echaron de todos lados. Es correcto. Hay cada cosa”, mencionó.

Pietrasanta criticó la postura de Martinoli frente a la Liga de Naciones de Concacaf (Twitter/@J_Pietrasanta)

La guerra de declaraciones no finalizó ahí. Los intercambios continuaron en la red social Twitter donde, sin mencionar a quién iban dirigidas, los personajes continuaron haciendo críticas referentes al tema.

Por un lado, Martinoli catalogó como “aplaudidores” de la selección mexicana a quienes se han lanzado en su contra por su postura y realizó un último comentario por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

“Podemos analizar un juego y echar desm*dre. Eso lo quieren imitar otros y no les va a dar. Así se van a quedar, tuiteando pendej*das, así se van a quedar, tuiteando sobre otro comentarista. Yo no tuiteo sobre comentaristas, yo no pierdo mi tiempo en esas pendej*das. Están liquidados”, declaró.

A pesar de su pertenencia a la empresa ESPN, Pietrasanta ha continuado rivalizando con el cronista de Azteca Deportes (Instagram/@jorgepietrasanta_)

Mientras tanto, Jorge Pietrasanta reivindicó la relevancia del torneo de Liga de Naciones, aunque también lo hizo por medio de los micrófonos de ESPN.

“Y nada más para que vean que este torneo que terminó sí existió. Sí existe porque si no no vendrían todas estas críticas y ahora la despedida del técnico. Un torneo que se enfrentaba a Estados Unidos, se tenía que ganar y que por eso, pues claro ¿verdad? existe aunque se rían”, expresó en la mesa de Futbol Picante.

Más allá de la polémica personalidad de Christian Martinoli en los medios de comunicación, la rivalidad con Jorge Pietrasanta pudo haber tenido su origen cuando pertenecieron a las dos cadenas televisivas más importantes del país.

Christian Martinoli y el Perro Bermúdez fueron los dos estandartes en los micrófonos de sus empresas en algún momento (Instagram/ @cmartinolimx)

En algún momento de sus carreras, llegaron a pertenecer a Televisa y Televisión Azteca. Incluso estuvieron en las filas de ambas empresas durante los tiempos de mayor rispidez en la competencia.

Mientras Christian Martinoli heredó la postura y la escuela de José Ramón Fernández, la cual es caracterizada por su animadversión a todos los productos de Televisa, Pietrasanta tomó como bandera la polémica personalidad de su colega en los medios de comunicación para emitir sus críticas.

Cabe mencionar que tras el tercer lugar de México en el torneo que motivó la discusión entre los personajes, Diego Cocca fue cesado del cargo de director técnico y abrió paso a Jaime Lozano para tomar las riendas de cara a la Copa Oro de la Concacaf.