Johan Vásquez explotó contra la selección mexicana por no jugar: “Ya no sé qué hacer”

Johan Vásquez explotó contra la selección mexicana por no ser valorado (Instagram/ @johan_pipe)

Tras lo ocurrido en la Nations League de Concacaf, la selección mexicana se complació con un tercer lugar al derrotar a Panamá en el último juego, esto luego de haber sido eliminado de la final por Estados Unidos. Desde que el Tri perdió jerarquía con el conjunto de Las barras y las estrellas la afición cuestionó el papel de algunos jugadores.

Uno de ellos fue el de Johan Vásquez, defensa del Genoa de la Serie A, quien a pesar de mantenerse constante dentro de las convocatorias del Tri y tener un buen nivel en su posición de juego, de las ocasiones en las que es llamado, no tiene minutos en la cancha y pasa los partidos desde la banca.

Esta situación orilló al jugador de 24 años a confesar su molestia y decepción de los tratos que ha recibido por los directivos de la selección mexicana, no solo de la gestión de Diego Cocca, sino de la dirección anterior de Gerardo Tata Martino.

Al término del partido contra Panamá, Johan se tomó unos minutos para charlar con la prensa y reveló que ya no sabe qué hacer para tener una oportunidad en la selección, incluso se comparó con Rafael Márquez, pues confesó que no tiene el papel que tuvo el kaiser cuando estuvo en el Tricolor.

Johan aceptó que le genera molestia no tener minutos con el Tri (Twitter/ @miseleccionmx)

“Sí me causa un poquito de molestia, obviamente todos queremos jugar”, aclaró.

Enfatizó que salió de la Liga MX para tener la jerarquía de Europa, pero a pesar de ello no ha tenido la respuesta esperada en selección, por lo que ya no sabe qué hacer para ser valorado en el equipo azteca y tener minutos en la cancha.

“Yo me acuerdo que cuando estaba aquí en México no jugaba, venía a la selección y me decía a mi mismo que intentaré ir a Europa para ganarme esa jerarquía. Hoy en día creo que no cambia esa situación, ya no sé qué hacer, la verdad, no sé”

Y es que cuando le preguntaron si había razones de seguridad o de rendimiento deportivo como los posibles motivos por los cuales no tiene más oportunidades en la selección mexicana, Johan se limitó a rechazar ese tipo de ideas, ya que asumió cómo es como jugador y “aceptó” su realidad.

Johan Vásquez insistió en que ha realizado diferentes sacrificios para llegar hasta el lugar en donde está (Twitter/@miseleccionmx)

“Yo creo que a veces hay que aceptar las cosas por uno mismo. Yo he venido a la selección cuando me ha tocado, no pasa otra cosa. Soy un jugador que sumo, pero no es como que soy... no soy Rafa Márquez para cambiar la situación. Creo que tengo que aceptar mi realidad, mi situación”, sentenció.

El medallista olímpico de Tokio 2020 se sinceró al no saber realmente qué puede hacer o cómo mejorar su situación con el Tri y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), otro de los motivos que lamentó en su carrera deportiva es que no se le valore como jugador y lo que ha crecido, pues exigió que ya no se le vea como el canterano de Rayados o novato de Pumas.

Insistió en que ha realizado diferentes sacrificios para llegar hasta el lugar en donde está, por lo que se mostró molesto y frustrado con el panorama que viven en el tricolor.

Johan no sabe qué hará con su situación en Genoa y Copa Oro (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

“La verdad no lo sé, hoy en día lo que puedo decir es que me ha tocado, sí, pero me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas o de Rayados. Yo sé que a lo mejor no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas, que se pongan en mi lugar”, finalizó.

Otro punto que agregó es que no sabe si dejará la concentración de cara a Copa Oro pues tiene que resolver su situación con el Genoa, por lo que platicará tal tema con los directivos del Tri.