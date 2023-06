Protagonista de “Amarte Duele” recordó el abandono de su papá por el alcohol; falleció sin regresar

Un protagonista de "Amarte Duele" fue abandonado por su papá (Foto: Cortesía)

En el marco del Día del Padre 2023, la historias de orgullo, amor y unión familiar inundan las redes sociales, aunque no todo siempre son buenas experiencias pues el abandono paternal es una de las constantes que miles de mexicanos han vivido y que incluso de forma actual ya ha sido tomada con humor.

Pero no todas las historias poseen comedia y no todos sus protagonistas lo recuerdan de dicha forma, este es el caso del actor mexicano Luis Fernando Peña, quien le confesó a Gustavo Adolfo Infante, en una emisión del programa El Minuto Que Cambió Mi Destino, que su papá lo abandonó a él y su familia cuando tenía pocos años de edad y que nunca lo volvió a ver por culpa de una adicción al alcohol.

El protagonista del clásico del cine mexicano, Amarte Duele, confesó que tenía seis años cuando sus padres se divorciaron, ya que su papá tenía un “problema de alcoholismo durísimo” que jamás “reconoció” ni se atendió, pero ese solo fue el inicio de una historia donde la figura paterna nunca más volvió a formar parte de su vida personal, conmoviendo a miles de fans y seguidores que en este Día de los Padres 2023 se han identificado.

El día que Luis Fernando Peña vió por última vez a su papá

Durante la nostálgica charla, el actor mexicano quien trabajó junto a Alfonso Herrera y Martha Higareda en la cinta con aclamación universal narró cómo fue la última vez que vio a su papá, la búsqueda interminable que tuvieron que enfrentar para tratar de localizarlo así como la triste ausencia que terminaron enfrentando en familia con el apoyo de su madre al frente.

“Un día que llegó muy muy tomado, empezó a querer entrar al departamento donde vivíamos, pues salió mi hermano se hicieron de palabras. Después salió mi mamá como para calmar las cosas y él se fue. Se fue por cigarros (...) ya no supimos nada de él. Nos enteramos que ya había dejado de trabajar en el sistema de transporte colectivo porque cuando fuimos a cobrar la la pensión que teníamos que ir a recoger a la caja de de ahí del sistema nos dijeron, ‘pues no, ya no trabaja aquí”, externó sobre su progenitor que en ese entonces estaba trabajando en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y renunció.

Luis Fernando Peña supo de su padre cuando hizo “Amarte Duele” pero murió sin volver a reencontrar

Luego de una infancia y adolescencia sin la presencia de él, el actor tomó gran fuerza dentro de la industria del entretenimiento al grado de que llegó a participar en una de las telenovelas más importantes de Pedro Damián para Televisa, Clase 406, y en una de las cintas juveniles con mayor impacto en la cultura popular. Justo en ese momento de su carrera fue cuando volvió a saber de su padre, pues se comunicó a la casa donde creció con su familia.

“Estaba en Amarte duele y en cines estaba haciendo Clase 406, al mismo tiempo, y un día me habla la casa, donde donde vivía y crecí con mi mamá y mis hermanos”, recordó sin que incluso el mismo Gustavo Adolfo Infante esperara el giro que tendría la historia y el trágico desenlace que no le permitió volver a verse.

“Platicamos (me dijo) yo te marco la siguiente semana. Estoy fuera de la ciudad yo regreso y te busco. Se acabó la historia con mi papá de ahí nunca nunca más lo volvió a ver (...) ya falleció tiene tiene tal vez un un par de años que falleció más o menos”, finalizó el protagonista de Amarte Duele.