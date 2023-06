Novio de Sheinbaum dejó España con ella: cuál sería su papel de quedar como presidenta

Claudia Sheinbaum se casará por segunda vez, en esta ocasión con Jesús María Tarriba Unger. Foto: Infobae México / Jesús Abraham Avilés Ortiz

En el marco del Día del Padre, la aspirante a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, dedicó una felicitación a todos los hombres “que tienen la dicha de ser padres”.

Además de recordar a su padre, el ingeniero químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz, con un emotivo mensaje, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México celebró a su hijo, Rodrigo Imaz Alarcón, que hace poco se convirtió en padre.

También destacó a su su “compañero”, el analista Jesús María Tarriba Unger, con quien lleva varios años de relación y planea contraer matrimonio próximamente, aunque “no será una gran fiesta”.

Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje por el Día del Padre e incluyó a su pareja sentimental, Jesús María Tarriba. Foto: Twitter, @Claudiashein

Tarriba Unger... ¿primer “primer caballero” de México?

El pasado lunes 12 de junio, Claudia Sheinbaum decidió separarse definitivamente de su cargo al frente de la Ciudad de México para competir por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En diversas ocasiones, la exmandataria capitalina ha presumido su ventaja sobre el resto de las “corcholatas” en las encuestas para obtener la candidatura morenista y suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que la convertiría en la primera mujer titular del Ejecutivo Federal.

En caso de obtener el triunfo en los comicios del próximo año y asumir la Presidencia de la República, Jesús María Tarriba sería nombrado el primer “primer caballero” en la historia de México, título que no tiene peso oficial pues se trata meramente de una denominación protocolaria.

Claudia Sheinbaum y su novio José María Tarriba Unger. Foto: Twitter

Lo anterior, luego de que en noviembre de 2022 la propia Sheinbaum Pardo adelantó, en una entrevista con la periodista Martha Debayle en WRadio, adelantó que se casaría con Tarriba Unger, a quien conoció en la universidad, cuando ambos estudiaban la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque no fijó una fecha, aseguró que “no será una gran fiesta”: “Sí, nos vamos a casar. Ya lo decidimos, los dos lo decidimos (…) Es algo lindo y no creas que gran fiesta ni nada. La verdad soy feliz”, comentó.

Respecto a su futuro esposo, lo describió como una persona con “muchas cualidades”, un hombre inteligente y tranquilo, con quien disfruta tocar la guitarra.

¿Quién es el futuro esposo de Claudia Sheinbaum?

Tarriba Unger es licenciado en Física con estudios en la UNAM y la Universidad de California, adonde se trasladó para realización de su tesis doctoral.

Además de tener su carrera como físico, se ha desempeñado como especialista en modelos de riesgo financiero para el Banco de México (Banxico), de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

Jesús Tarriba fue novio de Claudia Sheinbaum por poco más de un año, cuando eran compañeros de carrera en sus años universitarios: “Él iba un año abajo mío”, reveló la aspirante a la candidatura presidencial.

Tras su ruptura sus caminos se separaron por cerca de 32 años. Al respecto, Tarriba Unger reconoció que en todos esos años “se había quedado con el gusanito”: “la descuidé, la perdí y sí me arrepentí”, confesó.

Así, Tarriba se fue a España, donde trabajó en la banca por 18 años, mientras Sheinbaum contrajo matrimonio, en 1987, con el político Carlos Ímaz, de quien se separó tras 19 años y una hija en común.

Claudia Sheinbaum y su novio José María Tarriba Unger (fotos: Twitter)

No obstante, fue hasta 2016, cuando se reencontraron y comenzaron a salir nuevamente: Según cuenta Sheinbaum, ella tomó la iniciativa y retomaron el contacto a través de redes sociales.

“Estando un día en el escritorio cuando era jefa delegacional en Tlalpan, estaba comiendo y viendo el Facebook, y me encontré a varios amigos de la facultad”, relató. “Normalmente, uno no sabe el Facebook, en ese momento casi no lo usaba, y viendo me puse a invitar [a amigos]”.

Entre esas personas a quienes agregó a su red social, se encontraba Jesús María, que en ese entonces estaba por finalizar su trabajo en España. “Sigues siendo la misma persona en muchas cosas, entonces a la hora de que te escribes te das cuenta de que hay muchísimas cosas en común como entonces”, confesó la exmandataria.

“Además, con esta casualidad en donde él se había divorciado, yo me había divorciado, él también había dejado de trabajar en España y yo estaba aquí en la delegación Tlalpan”, detalló, y reveló que fue Jesús quien la fue a visitar y ahí revivió un romance, pausado por más de tres décadas.