Maltrato animal en México: siete de cada 10 son violentados, sanciones alcanzan varios años de cárcel

Los casos de maltrato animal en México se han vuelto cada vez más mediáticos, con lo que las agresiones, los agresores e incluso las sanciones se convirtieron en hechos virales en redes sociales. Sin embargo, esto sacó a la luz que sólo 27 de las 32 legislaciones en entidades cuentan con leyes especializadas para el bienestar o la protección animal.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República reveló la grave realidad del maltrato animal que se vive en el país, y que dejó en evidencia de que se trata de una situación mucho más grave y compleja de la que se conoce a través de redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en México, con datos a 2021, en México existen cerca de 80 millones de mascotas, de las cuales el mayor número son perror con hasta un 43.8 millones y 16.2 millones más son felinos.

Mientras que, de acuerdo con el estudio de la UNAM sobre el Derecho de los Animales advirtió que, del universo de perros, un 70% se encuentra en una siutación de calle, al igual que un 60% de los gatos.

Sólo un estado en todo el país no considera sanciones por maltrato animal (Twitter @fabianpulidoFA)

Aunado a ello, el estudio del IBD estimó que siete de cada 10 animales somésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato en el país.

Pese a estos datos y los casos que se revelaron en las últimas semanas en México, la legislación federal como tal no reconoce derechos de los animales como una acción para evitar que se atente contra su integridad física o incluso contra su vida. Sino que se encuentran protegidos por el artículo 4 de la Constitución, como parte del derecho a un medio ambiente sano.

Aunque de este artículo constitucional se derivaron leyes secundarias, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Animal, se establece un concepto de trato digno y respectioso hacia los animales, en térmionos de alimentación, descanso, el suministro de atención médica y su procuración según su especie.

Es esta ley la que da a las entidades la posibilidad de establecer sanciones para aquellas personas que incurran en maltrato animal.

La Constitución no prevé directamentre sanciones por maltrato animal, sino que deja a los estados la posibilidad de sancionalo. (Pixabay)

El maltrato animal en los estados

Al recaer en las entidades la decisión de sancionar o no el maltrato animal, existen una serie de legilslaciones que ya contemplan el bienestar animal en sus legislaciones, sin embargo, hay estados que aún no lo contemplan dentro de su marco jurídico, lo que es uno de los grandes pendientes en sus respectivas legislaturas.

Son cinco las entidades que no contemplan leyes de protección o bienestar animal. Estos estados son Chiapas, el Estado de México, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Aunque 31 entidades sí contemplan el maltrato animal como un delito que se castiga con multas o penas.

Chiapas es la única entidad que no cuenta con ninguna ley que proteja a los animales y en cuya legislación su maltrato no se considera un delito, con lo que no hay sanciones aplicables en caso de registrarse algún caso.

Son cinco las entidades que no cuentan con legislaciones especializadas para la protección o bienestar animal. (Especial)

Entre entidades, las sanciones que pueden aplicarse en caso de maltrato animal son muy diversas, pues mientras, por ejemplo, en Aguascalientre se prevén sanciones de 1 a 3 meses de prisión y 10 a 50 días de multa, en Campeche las sanciones van desde los 6 meses y hasta los 2 años de prisión y una multa de los 10 mil 374 a los 20 mil 748 pesos.

En entidades como la Ciudad de México, las sanciones va de los 6 meses a los 2 años de prisión; en el Estado de México, aunque no existe una ley de Bienestar Animal, el código Penal contiene el delito de maltrato animal y prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión.

Para el caso de Nuevo León se prevén penas de 6 meses a 3 años de prisión y sanción pecuniaria de 250 a 300 cuotas a través de una ley en la materia; mientras que en Jalisco la sanción va de los 6 a los 8 meses de prisión y multas de los 5 mil 187 a los 10 mil 374 pesos.