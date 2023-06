Wendy Guevara discutió con Nicola y pidió a fans que dejen de apoyarlo

La influencer explotó contra el peruano por comentarios dichos durante la fiesta una noche anterior. Crédito: La casa de los famosos

Wendy Guevara es una de las celebridades favoritas para ganar el jugoso premio de 4 millones de pesos en La casa de los famosos. Su gran carisma dentro del reality ha generado memes y empatía por parte del público. Recientemente, tras una fiesta que celebraron los integrantes, la influencer tuvo una discusión con su compañero, Nicola Porcella, y pidió a los fans que dejen de apoyarlo.

Nicola y Wendy han protagonizado varios momentos de coqueteo. Esto ha hecho que los fans noten cierta tensión romántica entre los dos. Durante la fiesta dentro de la casa celebrada la noche del 16 de junio, la influencer, entre bromas y sarcasmo, reclamó a su compañero, diciéndole que sus amigos le habían dicho que la estaba utilizando como estrategia.

Aparentemente, Ferka indujo a Wendy a creer que el coqueteo por parte de Nicola Porcella era simple estrategia, lo que provocó que durante toda la fiesta, los compañeros se hicieron reclamos. Al siguiente día, se retomó el tema en el Cuarto Infierno. El peruano reclamó a la mexicana por qué había dicho que creía eso de él.

“¿No que no lo tomaste en serio?”, preguntó Guevara ante los cuestionamientos del influencer. Él, por su parte, le dijo “Me dijiste que me junto contigo por tus seguidores”. Esta frase terminó por encender a la creadora de contenido y molesta le dijo que ella no había dicho tal cosa.

Algo alterada, Wendy pidió una cámara para hablar de la situación. “Quiero yo una cámara. Yo le dije (a Nicola) ‘la gente y muchos me lo han dicho, que has hecho tu estrategia, y a mí no me importa porque me caes bien’”, dejando claro que era un tema que a ella no le movía el piso.

No obstante, Nicola continuó con los cuestionamientos, por lo que la integrante de “Las perdidas” le dijo: “Yo soy de huev*s, te lo digo aquí de frente. La gente vio lo que yo le dije a él. Por favor, quiero pedirle a mi gente que me sigue a mí que deje de apoyarlo a él porque yo no lo estoy apoyando”.

Finalmente, la también cantante explotó y finalizó diciendo: “Te estás haciendo el m*món, yo soy más p*rra que tú, te comportas mi vida. Yo de verdad soy una persona buena onda, ustedes vieron, la gente vio lo que yo dije, tú te vienes a ser la victima”.

En redes sociales, los fans de Wendy reaccionaron a la discusión. Algunos internautas manifestaron que Wendy sí había reclamado mucho a Nicola durante la fiesta, pues estaba un poco pasada de copas.

Wendy Guevara a influencer que se hizo gran amiga de Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos'. (Instagram)

“Wendy, tus amigas te lo dijeron, no confíes en Ferka”, “Me encanta Wendy pero con alcohol es un poco agresiva”, “Wendy, la amo, pero tampoco se crea tan segura, la gente se da cuenta de todo tipo de actitudes”, “Bueno, mi Wendy, eres linda pero te estás confundiendo. Es su personalidad de Nicola, estás haciendo problemas donde no lo hay”, “Nicola fue quien más la estuvo cuidando”, “Nicola ha sido super leal con su gente, podrá tener defectos, pero no es desleal”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

Recientemente, Nicola Porcello dedicó unas tiernas palabras a la influencer, calificándola como una gran mujer. “¿Cómo no me va a parecer una mujer bonita? Wendy tiene todo, es Wendy. En todo aspecto es una gran mujer. Siento que estoy creado un vínculo con ella. Ella también me bromea porque ella sabe”, comentó el peruano.

Los divertidos momentos ocurridos dentro de la casa se han vuelto virales en internet. Con personalidades como Ferka, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcello, La casa de los famosos está teniendo gran aceptación por el público.