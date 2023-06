¿Surgió el amor? Nicola Porcella dedicó un lindo mensaje a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos

Este es uno de los momentos por los que se rumora que Nicola y Wendy podrían iniciar un romance (Tw: @MomentosDeLCDLF)

Wendy Guevara es una de las celebridades del momento. Casi cualquier cosa que haga o diga dentro de La Casa de los Famosos México se vuelve viral; sin embargo, esta ocasión quien dio de qué hablar fue Nicola Porcella, quien poco a poco se gana el cariño del público mexicano, y más ahora que dedicó un tierno y lindo discurso a “La Perdida” lo que desató rumores de un posible romance a futuro entre las dos celebridades.

El reality show apenas va para su segunda semana desde su estreno y ya ocasionó mucha polémica y temas de conversación al respecto, como el conflicto que se desató entre la familia de Poncho de Nigris y Marie Claire Harp, o por los controversiales actos de Sergio Mayer al darle una nalgada a Wendy o las burlas en su contra porque no conoce al exitoso cantante Peso Pluma.

Pero uno de los aspectos favoritos del público son los múltiples coqueteos entre Porcella y Wendy Guevara que los fanáticos del programa de televisión calificaron como bromas, pero bien dice el dicho “entre broma y broma, la verdad se asoma”, por su parte la influencer es menos discreta, anteriormente pidió que votaran a favor del peruano porque quería tener intimidad con él.

El conductor dedicó un tierno mensaje que desató rumores de un posible futuro amorío con Wendy (Tw: @inandeyo)

Esta ocasión Nicola Porcella, al momento de entrar al confesionario de La Casa de los Famosos habló de una manera “linda” sobre la integrante de Las Perdidas lo que inició ideas sobre que entre ellos ya surgió el amor. Entre las palabras que dedicó el también exfutbolista dijo que había creado un vínculo con ella.

Las palabras conmovedoras del presentador televisivo tuvieron un impacto positivo en la audiencia quienes pidieron que ambos iniciaran un romance porque se ven bien juntos, asimismo aseguraron que Wendy se ve encantada con él por lo que iniciar un romance con Porcella la haría muy feliz y, dijeron, sólo quieren que ella esté contenta.

“Nuestra Wendy se merece lo mejor del mundo”, “Ojalá todo lo que diga sea en serio y que no sólo la ilusione”, “Ellos dos deberían estar en la final”, “Nicola, hermano, ya eres mexicano, pero no vayas a herir a Wendy”, “Se ven muy bien juntos, ojalá no lo arruine y sí sea todo en serio”, fueron parte de los seguidores de La Casa de los Famosos México en las redes sociales.

Los fans de La Casa de los Famosos México pidieron que Wendy y Nicola inicien un romance. (Foto: captura)

Con anterioridad los dos personajes se convirtieron en tema de conversación. Se trató cuando Wendy Guevara invitó a Nicola Porcella a tomar un baño con ella para “tallarle la espalda”. Ante las risas del peruano, que algunos afirmaron que s trató de una “risita nerviosa”, “la Perdida” dio detalles de cómo lo harían en caso de que él se animara.

El par de personalidades se dejaron ver durmiendo juntos en una ocasión, no en referencia a un momento íntimo, en cambio compartieron la cama por la noche. Tras esto la celebridad del internet consideró que él “está a punto de caer”, declaración que recordaron los fans de Wendy con las palabras que le dedicó Nicola, especialmente el momento en que dijo que “ella tiene todo” y que es una “mujer bonita”.

Wendy es la favorita para llevarse la victoria en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara, es una de las favoritas del público mexicano para ganar este popular reality show. En redes sociales se ha viralizado el nombre de la influencer por casi todo el tiempo que lleva el programa al aire. Constantemente se menciona que los seguidores del espectáculo de televisión esperan que ella sea la ganadora.

Especialmente porque confesó, justamente a Nicola Porcella, que si gana La Casa de los Famosos utilizará el premio para apoyar a sus papás y a niños que padezcan distintos tipos de cáncer o problemas derivados de las quemaduras.