La pareja de Natalia Alcocer regresó tras abandonarla por el nacimiento de su bebé

Natalia Alcocer compartió que Michael Cohn regresó a casa tras horas de haberla dejado (Instagram/@nataliaacoceroficial)

Natalia Alcocer compartió que el padre de su hija recién nacida, Michael Cohn del Real, regresó a su casa para solucionar sus problemas, esto luego de que la dejó por tener una bebé.

La conductora confirmó que, después de que nació su hija y que su pareja y su suegra la “castigaran” no contestándole porque el bebé “no salió del sexo que quería la familia”, este 16 de junio el modelo ya volvió a su casa.

Esto lo compartió a la revista TV Notas, donde explicó que Michael decidió regresar para arreglar la situación, que fue como cualquier otro problema que ocurre en una familia, mencionó.

Natalia aseguró que su novio está arreglando la "situación" (@michaelcohndelreal)

“Estamos muy contentos. Igual hubo unas situaciones, pero llegó (la bebé) muy sana, tranquila. Ya Michael está en casa, arreglando la situación como en todas las familias, dándole para adelante”

Agregó que el modelo la ama y ama a sus hijas, por eso volvió e, inclusive, celebró el Día del Padre este viernes en un festival con las niñas.

“Somos muy fuertes. Él me ama, ama a sus hijas, ama a su hija. Vamos a seguir adelante. De hecho, ahorita están en el festival del Día del Padre”, dijo a la revista.

Al presentadora confesó que aún se está recuperando del nacimiento de su hija, pero está siendo difícil.

Michael había sido la figura paterna de las hijas de Natalia durante los últimos meses (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Michael Cohn del Real abandonó a Natalia Alcocer por el sexo de su bebé

A través de las historias temporales de Instagram, Alcocer compartió que su pareja se había ido de casa luego de que su hija naciera. Cuando la bebé nació, “comenzó el ataque”, que fue el evidente rechazo a la niña.

“Desde que nació me han castigado, no me contesta porque no salió del sexo que querían, cuando es algo que no está en nuestras manos”, “Me siento muy culpable porque no le di a mi suegra lo que quería. Tuvo comentarios súper despectivos”, fueron algunos de los mensajes que escribió Natalia.

Natalia Alcocer dio detalles de cómo su novio la dejó por reclamos de su suegra (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Luego de relatar lo que estaba viviendo por no haber complacido a su novio y a su suegra con su hija, dijo que confiaba en que Michael regresaría por el amor que sentiría por su bebé, sin importar el sexo.

“Confío en que el papá de mi bebé sentirá un pronto amor sin importar su sexo, y que la familia respetará lo que como familia hemos formado. Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo”, compartió.

A las pocas horas, la conductora borró sus historias de Instagram; no obstante, ya habían sido resubidas por otras cuentas y estaban circulando en redes sociales.

La presentadora dijo que no expondría el sexo de su bebé, pero ya confirmó que fue una niña (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer y Michael Cohn e habían mostrado como una pareja sólida, hasta el punto en que la ex integrante de Survivor aseguró que su novio estaba dispuesto hacerse cargo de las tres niñas que tuvo en sus relaciones pasadas.

Por su parte, el venezolano había resaltado que estaba dispuesto a protegerla de cualquier forma del exesposo de Natalia, Juan José Chimal, a quien denunció por violencia.

En septiembre de 2022, Alcocer emprendió acciones legales en contra de Chimal por presuntamente haberla violentado, inclusive mencionó que temía ser el “anuncio de un feminicidio”.

Chimel y Natalia actualmente mantienen una batalla legal por sus hijas (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

El pasado marzo, Natalia fue detenida ya que no habría presentado a sus hijas menores en la convivencia que tenían agendada con su padre. Esto le causó complicaciones en su embarazo y tuvo que ser llevada a un hospital.

La ex participante de La Casa de los Famosos continuará en su lucha legal en contra de su ex esposo, pero, según compartió con TV Notas, desde marzo no han tenido novedades en su denuncia.