¿Cuál fue el conflicto de Paco Stanley con Gloria Trevi y por qué ya no la quería invitar a su programa?

Imágenes: @gloriatrevi / Vix+.

EL SHOW: Crónica de un asesinato llegó para poner sobre la mesa todo lo que ya sabíamos de Paco Stanley, pero también para revelar muchas otras cosas que nadie se imaginaba. Por ejemplo, durante años hemos sabido que Gloria Trevi fue entrevistada por el conductor en diversas ocasiones, ya que fue invitada a sus programas más de una vez. A pesar de que Stanley le dijo expresamente durante una conversación que la admiraba por ser diferente y por tratar de hacer cosas novedosas, declaraciones del recién estrenado documental en cinco partes reveló que el pensamiento del querido presentador en realidad era otro.

Y es que los episodios de la serie documental mostraron al público el otro lado Paco Stanley. Ese lado en el que ciertamente era poco tolerante con las personas que se acercaban con él y en donde su tipo de humor era “pasado” y hasta en ocasiones abusivo. Comportamientos cuestionables tanto con sus compañeros, como con el público que asistía a sus programas.

En ese sentido, supuestamente un encontronazo entre Stanley y Gloria Trevi sucedió durante una de sus visitas al programa ¡Pácatelas! Un episodio en donde el conductor después aseguró en privado que no quería que la cantante volviera a ser requerida para ninguno de sus programas.

YouTube.

La revelación vino a través de Arlette Garibay, una de las antiguas conductoras del mencionado programa de variedades. La ex presentadora recordó el día en que Gloria Trevi visitó el programa y durante una entrevista hizo sentir a Stanley que se había pasado un poco de la raya.

“Me acuerdo mucho también un día que fue Gloria Trevi y ella le hizo bromas a él y él dijo ‘No la quiero volver a invitar jamás’... porque él sintió que ella se había pasado”, confesó Garibay ante las cámaras del documental.

¿Qué sucedió entre Gloria Trevi y Paco Stanley?

En los segmentos rescatados de archivo para ilustrar la docuserie, se pueden observar imágenes de la entrevista a la que se sometió la cantante de “Con los ojos cerrados”. En el clip mostrado Trevi le agarró el estómago a Paco y dijo le “A ver la consistencia”, antes de comenzar a reír. Stanley se mostró incómodo de que se burlen de él y que la dinámica no sea contraria, como sucedía usualmente.

Después el presentador intenta hacer lo mismo con ella y pretende tocarla, pero ella no se deja. Entonces ella se puso seria y dio un pequeño discurso sobre las mujeres y la inocencia: “Así es como las mujeres perdemos la inocencia, eh. Así es chavas como nosotros vamos perdiendo la confianza, la candidez...”.

(Foto: TikTok/@amargoso_83)

“¿Inocencia?”, la interrumpió Paco extrañado. “Yo soy considerablemente más inocente, fíjate, perdóname”.

Gloria Trevi le dijo entonces “fíjate que no Paco”. Y entonces procedió a levantarse del sillón y tirar su micrófono al suelo. Luego comenzó a saltar sobre él, ante las risas del público y ante un Paco Stanley que no pierde la compostura, pero que deja entrever que no se encuentra nada cómodo, ni con la cantante, ni con la dinámica que se desarrolla en ese momento.

Todo el episodio deja entrever que son dos personas en medio de una broma. Una “actuación” para divertir al público y que además refleja las personalidades de entrevistador y entrevistado. No obstante, fue ahora gracias a Arlette Garibay que se reveló lo que realmente pensó Paco.

Garibay también confesó que el humor de Paco en ocasiones llegaba muy lejos. Relató que cuando era el segmento en donde a ella le tocaba presentar algo ante las cámaras, por costumbre llevaba minifalda, un look que estaba muy de moda por aquella época. Entonces el conductor se tiraba al suelo y “fingía” verla desde abajo.

“Imagínate la presión”, comentó Arlette. “Y ya, uno como que nada pasaba y tal... Total terminaba el segmento y la primera vez que lo hizo me dijo ‘Tú muy bien Arlette, eh. Eso lo hago, pero para que aprendan’. Y total tú te tenías que mantener estoico y en tu papel como que nada estaba pasando”.