¿Xóchitl Gálvez quiere ser presidenta? La senadora evalúa ser la candidata de oposición

(Foto: Cortesía PAN)

Xóchitl Gálvez anunció que entre sus aspiraciones políticas se encuentra la de convertirse en la candidata presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) y la alianza Va por México (junto al PRI y PRD) rumbo al proceso electoral de 2023-2024. No obstante, reveló que al interior de la coalición existe renuencia a impulsarla tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México.

Te puede interesar: “Una promiscuidad política”: AMLO recriminó que la alianza PRI-PAN se mantuvo oculta por mucho tiempo

Pese a lo que pueda pasar, si peleará por la jefatura de gobierno capitalina o la presidencia de la República, la senadora aseguró que su única intención es poder actuar en beneficio de la ciudadanía desde un cargo que se lo permita con mayor amplitud, pero delató que hay quienes no consideran que sean la persona adecuada para representar a Va por México debido a que no es una “política de casa”.

“Lo único que sé es que no me voy a quedar sentada viendo cómo se destruye este país desde una mañanera. Sí estoy estudiando esa posibilidad (de contender por la presidencia) con ética, con honestidad. (…) ¿Realmente querrían los partidos que fuero yo candidata a la presidencia? No lo sé, no lo sé”, dijo la legisladora en entrevista para Ciro Gómez Leyva este 15 de junio.

(Foto: Twitter/letroblesrosa)

Pese a que en el Senado se desempeña como parte de la bancada panista, Gálvez Ruiz expresó que incluso así, parece ser que su vinculación y/o militancia no es tan fuerte como la de otros políticos de trayectoria más larga. Ello, según dijo, ha sido la razón por la que sus aspiraciones tanto a nivel nacional como capitalino, no cuentan con la certeza de que vayan a prosperar.

Te puede interesar: Pese a negativa de AMLO, Xóchitl Gálvez advirtió que asistirá a la mañanera el próximo lunes

“Veo caricaturas donde creen que yo pertenezco a la oligarquía, pues no (risas). La verdad es que el gran tema en la Ciudad de México para no darme la candidatura es pues que no soy parte de esas élites, nunca he sido parte y solita he llegado a muchos lugares.

“No vengo de un grupo político equis, entonces ese sí es un problema para mí en la Ciudad de México, lo reconozco. Hoy, a pesar de que estoy número uno en todas las encuestas no hay ninguna garantía de que yo sea candidata a la ciudad tampoco. Sí hay un problema ahí de los partidos. Me dicen ‘a ver Xóchitl, sí eres competitiva, pero comprende que en igualdad de circunstancias tenemos que optar por alguien de casa’”, narró.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz (Foto: PAN Senado)

Tanto la jefatura de gobierno de la capital como la presidencia de la República estarán en disputa a partir de diciembre próximo cuando inicie el proceso electoral que concluirá el 2 de junio de 2024 con las elecciones. En estas, además se votarán para renovar en su totalidad el Congreso de la Unión y ocho gubernaturas más.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez aseguró que “están convocando provocadores” para evitar que entre a la mañanera de AMLO

Para la capital del país y por el PAN, han surgido diversos nombres para convertirse en el candidato o candidata de la oposición, entre ellos: Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa; Kenia López Rabadán, senadora; Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y la ya mencionada Xóchitl Gálvez.

Por su parte, en caso de concretar su aspiración presidencial la senadora tendrá que competir contra Santiago Creel, diputado, y Lilly Téllez, senadora, quienes se han perfilado como las opciones panistas de mayor fortaleza, aunque también han aparecido los nombre de Mauricio Vila, Mauricio Kuri, Maru Campos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Gustavo de Hoyos,