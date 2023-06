¿Qué se sabe de la explotación infantil en México?

Más de dos millones de niñas y niños mexicanos trabaja y arriesga su integridad física y mental

México es el segundo país de Latinoamérica con más casos de trabajo infantil, de acuerdo a cifras del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, que se publicó el año pasado y fue desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en alianza con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Se estima que alrededor de 3.3 millones de menores de edad se encuentran trabajando en México. Este número representa aproximadamente el 11 por ciento de los más de 29 millones de niños, niñas y adolescentes que residen en el país. Después del impacto de la pandemia, se estima que alrededor de 180 mil niñas, niños y adolescentes se sumaron a esa cifra, que ya trabajan debido a las consecuencias económicas generadas por la crisis sanitaria.

La mayoría de estos niños comenzaron a trabajar entre los seis y los ocho años de edad, y lo más preocupante es que casi uno de cada cuatro de ellos no recibe ninguna remuneración económica por su labor. A pesar de las advertencias y el llamado de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, como World Vision México, Save The Children, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el trabajo infantil sigue siendo una práctica normalizada en la sociedad mexicana.

Estas organizaciones han señalado en repetidas ocasiones las graves consecuencias del trabajo infantil. No solo interfiere en la educación y la salud, tanto física como mental, de los menores, sino que también puede afectar su productividad y desarrollo en la vida adulta. Una de esas instituciones es el Consejo Ciudadano, que de 2022 a mayo de 2023 recibió 184 reportes por trabajo infantil.

¿Qué apoyo brinda el Consejo Ciudadano contra la explotación infantil?

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que como ciudadanos se debe estar atentos cuando el trabajo infantil se convierte en riesgo a la integridad de la niña, niño o adolescente, por lo que recomienda haya una intervención para denunciar. Pero recalcó que el trabajo infantil, de chicas y chicas de 14 años en adelante, siempre y cuando sea pagado, no es ilegal.

El funcionario detalló que trabajan o colaboran con varios organismos locales, nacionales e internacionales para fortalecer el desarrollo, convivencia y el respeto a los derechos humanos de los infantes, “hemos firmado convenios de colaboración para visibilizar y reportar posibles delitos hacia menores de edad”.

Entre las organizaciones que son aliadas del Consejo Ciudadano es: Save The Children, la organización internacional A21, la organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU Migración); además del DIF nacional y de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la capital nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional.

El Consejo Ciudadano es una organización civil y es un puente entre la ciudadanía y las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México y de todo el país. Fue creado en 2007 por la inquietud de empresarios, víctimas de delitos, activistas y periodistas para generar estrategias para fortalecer la seguridad.

¿Qué labores realiza el Consejo Ciudadano?

La posibilidad de erradicar el trabajo infantil ilegal y la explotación laboral de infantes requiere de la voluntad ciudadana para reportarlas. Guerrero Ciprés expuso que los primero que se debe hacer es diferenciar entre trabajo infantil y la explotación laboral infantil.

“El trabajo infantil no es ilegal, la propia Ley establece que, a partir de los 14 años, se puede remunerar el trabajo de menores de edad, siempre y cuando no impliquen trabajos pesados o peligrosos y que no interfieran con la escolarización, incluso hay algunos niños que participan en actividades de subsistencia de la familia”, detalló.

En tanto, la explotación laboral infantil es la que perjudica la salud del menor e impide que asista a la escuela o pone en riesgo su integridad. “Eventualmente pueden estar expuestos a explotación laboral e inclusive a una de las modalidades de trata de personas que puede involucrar a explotación sexual, utilización de servidumbre y mendicidad”.

¿Qué es la explotación infantil?

La explotación infantil se refiere a cualquier forma de abuso, maltrato o utilización de niños y niñas con fines económicos, laborales o sexuales, que perjudica su bienestar, desarrollo y derechos fundamentales. Es una violación grave de los derechos humanos y una problemática global que afecta a millones de niños en todo el mundo.

Además los expone a situaciones peligrosas y en algunos casos los obliga a realizar actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la prostitución. Uno de los principales factores que detona el trabajo infantil es la pobreza, según revela el Atlas sobre Riesgo de Trabajo Infantil presentado por Save The Children. La falta de justicia social y oportunidades adecuadas también contribuyen a esta problemática.

El atlas también muestra una división geográfica evidente en el país. Mientras que las entidades del norte de la República Mexicana presentan condiciones más favorables para mitigar el riesgo de trabajo infantil, en el sur se ven más afectadas, lo que refleja la existencia de un país con dos distintas visiones en términos de acceso a la educación y calidad de vida para los niños que trabajan.

Las cinco entidades federativas con mayor riesgo de trabajo infantil son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí, de acuerdo al mismo atlas. En contraste, Baja California, Ciudad de México y Nuevo León, presentan un menor riesgo.

La explotación infantil puede manifestarse de diversas maneras:

Trabajo infantil: cuando los niños son obligados a trabajar en condiciones peligrosas, insalubres o inapropiadas para su edad, privándolos de su derecho a la educación, salud y recreación.

Tráfico de niños: implica el secuestro, transporte o venta de niños con fines de explotación laboral, sexual o para la adopción ilegal.

Explotación sexual: es la utilización de niños en actividades sexuales, como la pornografía infantil, la prostitución infantil o el turismo sexual.

Trabajo doméstico: los niños son empleados como trabajadores domésticos, sometidos a largas jornadas laborales, maltrato físico y emocional, y privados de sus derechos fundamentales.

Utilización en conflictos armados: los niños son reclutados como soldados, obligados a participar en combates, tareas peligrosas o actos violentos.

Los sectores en los que trabajan estos niños son principalmente el agropecuario, servicios, comercio, industria y construcción, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es preocupante que alrededor de 589 mil 300 menores de edad trabajen en el campo.

La mayoría de los adolescentes que trabajan en México lo hacen en el sector informal, lo que implica que no cuentan con la protección y los derechos laborales necesarios. Los empleadores optan por contratar a menores de edad debido a que con sueldos más bajos les permiten reducir los costos de producción.

Si bien la Ley Federal del Trabajo en México establece ciertos límites y requisitos para el trabajo de los menores, como la edad mínima y la duración de la jornada laboral, sigue existiendo una brecha significativa entre la legislación y la realidad, lo que perpetúa el problema del trabajo infantil en el país.