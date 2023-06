“Los Rusos” y “Los Arzate” del CDS se habrían aliado para hacerle frente a los Arellano Félix en Baja California

Las células criminales se habrían aliado para combatir a otra célula del Cártel de los Arellano Félix (Infobae México / Jesús Aviles)

El pasado 20 de mayo, bajo el radiante sol de Baja California y en las inmediaciones del la delegación San Vicente de Ensenada, se perpetró un ataque armado durante un evento de vehículos todo terreno que dejó como saldo 10 personas muertas y nueve más heridas.

Te puede interesar: “Vicentillo” y “El Rey” Zambada delataron a “El Chapo” y “El Mayo” a cambio de beneficios en EEUU

La brutalidad y alto número de decesos llevó a autoridades estatales y federales a investigar el móvil del crimen, el cual apuntó a un ajuste de cuentas entre dos células relacionadas al Cártel de Sinaloa y una más del Cártel de los Arellano Félix.

Tras los hechos violentos que entre la opinión pública fueron conocidos como “El Cachanillazo”, las pesquisas que se han realizado expusieron una nueva alianza criminal entre “Los Rusos” y “Los Arzate”, células criminales vinculadas a la facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada y que controlan actividades delictivas en Mexicali y la Zona Costa de Baja California respectivamente.

Tanto "Los Arzate" como "Los Rusos" han sido identificados como células criminales relacionadas a Ismael "El Mayo" Zambada y el Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jovany Pérez Silva)

Una nueva entrega del semanario Zeta Tijuana apuntó a que la nueva unión criminal entre “Los Arzate” y “Los Rusos” fue para enfrentar a un tercer grupo delictivo vinculado al Cártel de los Arellano Félix, el cual encabeza Pablo Edwin Huerta Nuño, mejor conocido como “El Flaquito”.

Te puede interesar: Por una infracción vial: policías descubrieron siete cadáveres en una camioneta pick up en Tijuana

Y es que, tras el violento ataque perpetrado en San Vicente, Ensenada, el fiscal general del estado Ricardo Iván Carpio confirmó que la masacre había sido resultado de las rencillas entre miembros del Cártel del Pacífico y el de Tijuana.

Bajo ese tenor, un investigador explicó a Zeta Tijuana que, aunque “Los Arzate” no gozan del cobijo criminal de Ismael “El Mayo” Zambada, habrían logrado una alizanza con Alexander Sánchez y/o Juan P. Félix y su grupo identificado como “Los Rusos” para tomar el control de Baja California y, de este modo, neutralizar al resto de grupos criminales que se disputan el territorio.

Alexis Mendoza Guillén “El Plaga” y/o “El Morrillo” sería el encargado de encabeza la célula criminal naciente de la unión de "Los Arzate" y "Los Rusos" (foto: FESC)

La investigación difundida por el semanario de Tijuana también sostuvo que la nueva célula que surgió de la alianza es identificada como “Los Zorros” y la encabeza Christian Alexis Mendoza Guillén, mejor conocido como “El Plaga” y/o “El Morrillo”, quien entre 2017 y 2020 trabajó para los hermanos Arzate y posteriormente como cabecilla de “Los Rusos”.

Te puede interesar: El narcocorrido del Komander que narra cómo “El Chapo” escapó del Ejército Mexicano

El investigador reveló que el punto de convergencia de la alianza habría sido el enfrentar a una célula del Cártel de los Arellano Félix que actualmente encabeza “El Flaquito” y que tiene presencia en Ensenada gracias a Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias “El Pantera” y como presunto jefe criminal a Alonso Arámbula Piña, alias “El Trébol”, “El Loncho” o “El Sonricks”, quien fue víctima directa del ataque del pasado 20 de mayo en San Vicente, Ensenada.

De acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, las células delictivas del Cártel de Sinaloa habrían decidido atacar al jefe criminal de los Arellano Félix porque “El Flaquito” es un fiel aliado de “Los Chapitos”, ya que se ha vinculado con Néstor Isidro Pérez Salas, jefe del mini ejército conocido como “Los Ninis” cuyo objetivo es garantizar la seguridad tanto de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán como de sus negocios.

Ismael "El Mayo" Zambada no habría estado de acuerdo en que únicamente "Los Arzate" controlaran Baja California, por lo que habría apoyado la alianza con "Los Rusos" (Ilustración: Infobae México)

Del mismo modo, la célula que encabeza “El Flaquito” también es la principal sospechosa del presunto robo de droga del Cártel de Sinaloa en Mexicali, operación en la que presuntamente contaron con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Fue en abril de 2023 cuando personal de la mencionada dependencia de seguridad habrían entrado a una casa en el Valle de Mexicali para realizar un cateo y asegurar droga que recién había llegado en una avioneta. No obstante, el cargamento supuestamente decomisado nunca fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), sino que que habría sido transportado a una zona conocida como El Chinero ubicado en San Felipe y posteriormente a Ensenada.

Zeta Tijuana no puntualizó sobre la postura que Ismael “El Mayo” Zambada habría adoptado tras saber de la alianza entre “Los Arzate” y “Los Rusos”, no obstante y de acuerdo con el medio estadounidense Borderland Beat, parece que el cofundador del Cártel del Pacífico no estuvo de acuerdo con la solicitud de los hermanos Alfonso y René Arzate sobre controlar singularmente Baja California, sino que únicamente apoyaría el dominio unificado Rusos-Arzate en el estado fronterizo.